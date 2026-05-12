Перші кадри сцени Євробачення-2026: фото головної арени у Відні

Сцена Євробачення. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Відень завершує підготовку до пісенного конкурсу Євробачення, який цьогоріч збере 35 учасників. Журналістам вперше показали грандіозні декорації головної сцени, на якій виступатиме й українська співачка LELÉKA.

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік, яка була офіційно акредитована для висвітлення головного пісенного конкурсу року.

Який вигляд має головна сцена Євробачення-2026 у Відні

У Відні завершуються останні приготування до сімдесятого пісенного конкурсу "Євробачення-2026". Цьогорічною локацією для масштабного дійства стала Wiener Stadthalle, де акредитовані медіа, зокрема журналісти видання Новини.LIVE, вже мали змогу наживо оцінити головну сцену.

Головна сцена Євробачення. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

"Арена вражає масштабом і декораціями. Побачити це глядачі зможуть уже у вівторок", — розповіла головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік.

Вигляд на трибуни. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Право приймати престижний захід Австрія здобула завдяки минулорічному тріумфу виконавця JJ із композицією "Wasted Love".

Читайте також:

Головна сцена Євробачення. Фото: Новини.LIVE/Олена Халік

Попри те, що цьогоріч конкурс ювілейний і матиме грандіозну сцену, шоу відзначиться рекордно низькою кількістю учасників за останні роки — за головну нагороду змагатимуться представники 35 держав.

На арену повертаються артисти з Молдови, Болгарії та Румунії, проте є країни, які відверто критикують організаторів конкурсу. Словенія, Ісландія, Ірландія, Нідерланди та Іспанія відмовилися від поїздки до Відня через війну між Ізраїлем і Газою. Окремі мовники з цих країн публічно заявили, що на знак протесту замінять трансляцію "Євробачення" документальними фільмами про Палестину. Також через розв'язану війну проти України до конкурсу традиційно не допущена Росія.

Хто братиме участь в першому півфіналі Євробачення

Усі прямі ефіри музичного змагання починатимуться о 22:00 за київським часом. Перший півфінал пройде 12 травня, де свої пісні виконають 15 країн. Відкриє вечір Молдова (Satoshi з треком "Viva, Moldova!"), після чого виступлять Швеція (Felicia — "My System"), Хорватія (Lelek — "Andromeda"), Греція (Akylas — "Ferto"), Португалія (Bandidos do Cante — "Rosa"), Грузія (Bzikebi — "On Replay"), Фінляндія (Linda Lampenius x Pete Parkkonen — "Liekinheitin"). Продовжать ефір Чорногорія (Tamara Živković — "Nova Zora"), Естонія (Vanilla Ninja — "Too Epic To Be True"), Ізраїль (Noam Bettan — "Michelle"), Бельгія (Essyla — "Dancing on the Ice"), Литва (Lion Ceccah — "Sólo Quiero Más"), Сан-Марино (Senhit — "Superstar"), Польща (Alicja — "Pray") та Сербія (Lavina — "Kraj Mene").

Вихід української співачки LELÉKA заплановано на 14 травня під час другого півфіналу, вона співатиме під номером 12. Окрім України, за путівку до грандфіналу, який відбудеться 16 травня, змагатимуться ще чотирнадцять країн

Новини.LIVE писали раніше про те, де дивитися пряму трансляцію Євробачення-2026 та як правильно проголосувати за фаворита. Відомо, що трансляція розпочнеться о 21:30 з передшоу, а повноцінний початок конкурсу відбудеться о 22:00.

Нещодавно в мережі з'явилися кадри з репетиції української виконавиці LELEKA для конкурсу на Євробаченні. Співачка приміряла на себе новий образ, який відрізняється від того, що був на Нацвідборі. Також артистка розповіла, хто допомагає їй готувати номер на конкурс та яка ідея вкладена у виступ.