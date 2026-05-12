Первые кадры сцены Евровидения-2026: фото главной арены в Вене

Сцена Евровидения. Фото: Новини.LIVE/Алена Халик

Вена завершает подготовку к песенному конкурсу Евровидение, который в этом году соберет 35 участников. Журналистам впервые показали грандиозные декорации главной сцены, на которой будет выступать и украинская певица LELÉKA.

Об этом сообщает главный редактор Новини.LIVE Елена Халик, которая была официально аккредитована для освещения главного песенного конкурса года.

Как выглядит главная сцена Евровидения-2026 в Вене

В Вене завершаются последние приготовления к семидесятому песенному конкурсу "Евровидение-2026". Нынешней локацией для масштабного действа стала Wiener Stadthalle, где аккредитованные медиа, в частности журналисты издания Новини.LIVE, уже имели возможность вживую оценить главную сцену.

Главная сцена Евровидения. Фото: Новини.LIVE/Алена Халик

"Арена поражает масштабом и декорациями. Увидеть это зрители смогут уже во вторник", — рассказала главный редактор Новини.LIVE Елена Халик.

Вид на трибуны, фото: Новини.LIVE/Елена Халик

Право принимать престижное мероприятие Австрия получила благодаря прошлогоднему триумфу исполнителя JJ с композицией "Wasted Love".

Несмотря на то, что в этом году конкурс юбилейный и будет иметь грандиозную сцену, шоу отметится рекордно низким количеством участников за последние годы - за главную награду будут соревноваться представители 35 государств.

На арену возвращаются артисты из Молдовы, Болгарии и Румынии, однако есть страны, которые откровенно критикуют организаторов конкурса. Словения, Исландия, Ирландия, Нидерланды и Испания отказались от поездки в Вену из-за войны между Израилем и Газой. Отдельные вещатели из этих стран публично заявили, что в знак протеста заменят трансляцию "Евровидения" документальными фильмами о Палестине. Также из-за развязанной войны против Украины к конкурсу традиционно не допущена Россия.

Кто будет участвовать в первом полуфинале Евровидения

Все прямые эфиры музыкального соревнования будут начинаться в 22:00 по киевскому времени. Первый полуфинал пройдет 12 мая, где свои песни исполнят 15 стран. Откроет вечер Молдова (Satoshi с треком "Viva, Moldova!"), после чего выступят Швеция (Felicia — "My System"), Хорватия (Lelek — "Andromeda"), Греция (Akylas — "Ferto"), Португалия (Bandidos do Cante — "Rosa"), Грузия (Bzikebi — "On Replay"), Финляндия (Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"). Продолжат эфир Черногория (Tamara Živković — "Nova Zora"), Эстония (Vanilla Ninja — "Too Epic To Be True"), Израиль (Noam Bettan — "Michelle"), Бельгия (Essyla — "Dancing on the Ice"), Литва (Lion Ceccah — "Sólo Quiero Más"), Сан-Марино (Senhit — "Superstar"), Польша (Alicja — "Pray") и Сербия (Lavina — "Kraj Mene").

Выход украинской певицы LELÉKA запланирован на 14 мая во время второго полуфинала, она будет петь под номером 12. Кроме Украины, за путевку в грандфинал, который состоится 16 мая, будут соревноваться еще четырнадцать стран

