Польща та Україна конфлікт через зерно: в чому суть суперечки

Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: ОП

Україна та Польща публічно посварилися. Здається, стосунки, які значно потеплішали під час російського вторгнення, добряче охололи через польську заборону на імпорт українського зерна та парламентські вибори у Польщі.

В офіційної Варшави своя версія погіршення відносин. То що сталося та коли налагодяться стосунки поміж обома сусідніми країнами — читайте у Новини.LIVE

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15 вересня Єврокомісія не продовжила заборону на ввезення українського зерна до сусідніх з Україною країн — Польщі, БолгаріюїРумунії, Угорщини та Словаччини. Але поставила умову: Україна має дотримуватися певних правил, зокрема, з контролю за експортом.

Однак У Польщі, Угорщині та Словаччині заявили, що продовжать заборону на імпорт українських зернових в односторонньому порядку. Крім пшениці, ріпаку, соняшнику і кукурудзи, Польща заборонила ввезення в країну круп і борошна, а Угорщина взагалі розширила цей список до 25 позицій.

Володимир Зеленський в ООН. Фото: ОП

Виступаючи на Генасамблеї ООН 19 вересня, президент Володимир Зеленський зазначив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".

Публічно у Польщі висловили сподівання, що Зеленський не мав на увазі Польщу. Однак попередили, що із 2024 року можуть скасувати фінансову допомогу для мільйонів українських біженців.

На брифінгу для польських ЗМІ вже за межами штаб-квартири ООН у Нью-Йорку, польський президент Анджей Дуда захистив рішення Варшави про запровадження односторонніх обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції і додав, що "Україна – мов той, хто тоне, може затягнути на глибину".

Володимир Зеленський та Анджей Дуда. Фото: ОП

Врешті-решт, запланована на вівторок, 19 вересня, зустріч очільників обох країн була скасована. Вона мала відбутися під час Генасамблеї ООН у США.

У жовтні Польщу чекають вибори

Навіть між близькими друзями, якими є Україна і Польща, можуть бути певні розбіжності, повʼязані з різними економічними інтересами. І це цілком нормально. Слід дочекатися проведення парламентських виборів у Польщі, що заплановані на жовтень. Після них риторика зазвичай змінюється і політики переходять до конструктиву, у коментарі Новини.LIVE запевнив Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Він сподівається, що питання українського зерна знайде конструктивне рішення на рівні комунікації поміж президентами.

Вибори в Польщі. Фото: www.ukrainianinpoland.pl

Однак тут слід враховувати такий делікатний аспект польської внутрішньої політики, як парламентські вибори у жовтні. І у цій ситуації важливо утриматися від негативної риторики, щоб не посилити позиції польської партії "Конфедерація", яка не є прихильною до України", — переконаний політик.

Також, за його словами, важливо, щоб певними розбіжностями поміж Україною та Польщею не скористалися наші вороги і ті європейські політики, які мріють розсварити обидві країни і повернутися до "звичайного бізнесу" (business as usual) з Росією.

"Я впевнений, що дружба між Україною і Польщею є настільки міцною, що успішно витримає будь-які випробування. Просто треба почекати, коли у Польщі пройдуть вибори. Після них зазвичай риторика змінюється і політики переходять до конструктиву", — наголосив Мережко.

Україна хоче продавати у Польщі, а їй це невигідно. Чому?

А от Лукаш Адамський, польський історик та експерт з питань Східної Європи, вважає інакше. За його словами, поміж Польщею та Україною справді існує обʼєктивний конфлікт інтересів. Україна зацікавлена у експорті своїх агропродуктів на будь-який ринок.

Лукаш Адамський. Фото: FB/Лукаш Адамський

В цьому сенсі польський є найближчим до неї, відтак саме там продукцію можна продати якнайшвидше. А от Польщі це невигідно через велике число дрібних та середніх фермерів, які мають по 10-15 гектарів. Вони дуже залежні від кредитів і будь-які зміни цін для них означають економічні проблеми.

"Тому Польща лобіювала відкриття всього європейського ринку для будь-яких українських товарів. Але через рік виявилося, що замість того, щоб ті агропродукти потрапляли до країн Африки і Південної Америки, вони дуже часто залишалися у Польщі і спричиняли у нас величезні проблеми. Тому було введено ембарго на імпорт української продукції, але не на транзит", — пояснює історик у коментарі Новини.LIVE.

Економічні суперечки в ЄС — це норма

На його думку, обидві країн ще могли вести розмови з цього питання. Бо загалом економічні суперечки в країнах ЄС — є нормою.

Як приклад він приводить нещодавній спір поміж Польщею та Чехією про видобуток вугілля у польській шахті на кордоні із Чехією. Чехи казали, що робота даної шахти є небезпечною для навколишнього середовища і навіть подали на Польщу до Європейського суду.

"Зрештою країни досягли домовленостей щодо вирішення цього питання, але такої недружньої риторики та взаємних звинувачень поміж ними не було. Не було скарг, що Польща веде якусь війну проти Чехії і тим більше президент Чехії не виступав із трибуни Генасамблеї ООН і не казав, що певні країни є актором у російському театрі", — каже Адамський, маючи на увазі вислів президента Зеленського із його виступу в ООН про "сцену для московського актора".

Анджей Дуда. Фото: PAP/Andrzej Lange

На його переконання, такі слова є недружніми і стали справжньою причиною всієї напруги.

"Політики — це ж люди, а емоції накручують людей. Тому враховуючи всю підтримку, яку Польща надала Україні як у військовому, так і економічному плані, ми тут чуємо деякі звинувачення. Це в тому числі змушує наш уряд, та ще й у період парламентської кампанії, реагувати", — пояснює Адамський.

Як покращити відносини Польщі та України?

На його думку, аби відносини поміж двома країнами почали покращуватись, необхідно публічно відкоригувати курс президента Зеленського. Інакше більшу увагу у Польщі отримають ті політичні сили, які із самого початку говорили про те, що підставою для відносин з Україною має бути не солідарність, а реальна політика.

"Тобто ми вам щось даємо і ви нам за це щось дайте. Шкода, що стільки скла розбито. Сподіваюсь, вдасться поміж нашими країнами відбудувати довіру. Бо симпатія як польського народу, так і польських політиків до України та українського народу все ще висока", — підсумував історик.

Судячи із офіційної риторики обох країн, наразі суперечки поміж ними лише поглиблюються. Наприклад, глава польського уряду Матеуш Моравецький висловив готовність посилити обмеження на імпорт українських товарів, якщо напруга зростатиме.

Україна теж не пасе задніх. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд готовий запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо вони не погодяться зняти односторонню заборону на імпорт української агропродукції.