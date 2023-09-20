Польша и Украина конфликт из-за зерна: в чем суть спора

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: ОП

Украина и Польша публично поссорились. Кажется, отношения, значительно потеплевшие во время российского вторжения, сильно остыли из-за польского запрета на импорт украинского зерна и парламентских выборов в Польше.

У официальной Варшавы своя версия ухудшения отношений. Что произошло и когда наладятся отношения между двумя соседними странами — читайте в Новини.LIVE

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15 сентября Еврокомиссия не продлила запрет на ввоз украинского зерна в соседние с Украиной страны — Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Но поставила условие: Украина должна соблюдать определенные правила, в частности, по контролю за экспортом.

Однако в Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продолжат запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия вообще расширила этот список до 25 позиций.

Владимир Зеленский в ООН. Фото: ОП

Выступая на Генассамблее ООН 19 сентября, президент Владимир Зеленский отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", помогая "подготовить сцену для московского актера".

Публично в Польше выразили надежду, что Зеленский, произнося эти слова, не имел в виду их страну. Однако предупредили, что с 2024 года могут упразднить финансовую помощь для миллионов украинских беженцев.

На брифинге для польских СМИ уже за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, польский президент Анджей Дуда защитил решение Варшавы о введении односторонних ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции и добавил, что "Украина – как утопленник, может затянуть на глубину других".

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: ОП

В конце концов, запланированная на вторник, 19 сентября, встреча глав обеих стран была отменена. Она должна была состояться во время Генассамблеи ООН в США.

В октябре Польшу ждут выборы

Даже между такими близкими друзьями, как Украина и Польша, могут быть определенные разногласия, связанные с разными экономическими интересами. И это вполне нормально. Следует дождаться проведения парламентских выборов в Польше, запланированных на октябрь.

После них риторика обычно меняется и политики переходят к конструктиву, в комментарии Новини.LIVE заверил Александр Мережко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

Он надеется, что вопрос украинского зерна найдет конструктивное решение на уровне коммуникации между президентами.

Выборы в Польше. Фото: www.ukrainianinpoland.pl

Однако здесь следует учитывать такой щепетильный аспект польской внутренней политики, как парламентские выборы в октябре. И в этой ситуации важно воздержаться от негативной риторики, чтобы не усилить позиции польской партии "Конфедерация", которая не благоволит к Украине", — убежден политик.

Также, по его словам, важно, чтобы определенными разногласиями между Украиной и Польшей не воспользовались наши враги и европейские политики, которые мечтают рассорить обе страны и вернуться к "обычному бизнесу" (business as usual) с Россией.

"Я уверен, что дружба между Украиной и Польшей настолько крепка, что успешно выдержит любые испытания. Просто нужно подождать, когда в Польше пройдут выборы. После них обычно риторика меняется и политики переходят к конструктиву", — подчеркнул Мережко.

Украина хочет продавать в Польше, а это невыгодно. Почему?

А вот Лукаш Адамский, польский историк и эксперт по Восточной Европе, думает иначе. По его словам, между Польшей и Украиной действительно существует объективный конфликт интересов. Украина заинтересована в экспорте своих агропродуктов на любой рынок.

Адамский Лукаш. Фото: FB/Лукаш Адамский

В этом смысле польский является самым близким к ней, поэтому именно там продукцию можно продать как можно быстрее. А вот Польше это невыгодно из-за большого числа мелких и средних фермеров, имеющих по 10-15 гектаров. Они очень зависят от кредитов и любые изменения цен для них означают экономические проблемы.

"Поэтому Польша лоббировала открытие всего европейского рынка для любых украинских товаров. Но через год оказалось, что вместо того, чтобы эти агропродукты попадали в страны Африки и Южной Америки, они очень часто оставались у нас и вызывали огромные проблемы. Поэтому было введено эмбарго на импорт украинской продукции, но не на транзит", — объясняет историк в комментарии Новини.LIVE.

Экономические споры в ЕС— это норма

По его мнению, обе страны еще могли вести разговоры по этому вопросу. Потому что в целом экономические споры в странах ЕС являются нормой.

В пример он приводит недавний спор между Польшей и Чехией о добыче угля в польской шахте на границе с Чехией. Чехи говорили, что ее работа опасна для окружающей среды и даже подали на Польшу в Европейский суд.

"В конце концов, страны достигли договоренностей по решению этого вопроса, но такой недружественной риторики и взаимных обвинений между ними не было. Не было жалоб, что Польша ведет какую-то войну против Чехии и тем более президент Чехии не выступал с трибуны Генассамблеи ООН и не говорил, что определенные страны является актером в российском театре", — говорит Адамский, имея в виду высказывание президента Зеленского из его выступления в ООН о "сцене для московского актера".

Анджей Дуда. Фото: PAP/Andrzej Lange

По его убеждению, такие слова недружественны и стали настоящей причиной всего напряжения.

"Политики — это люди, а эмоции накручивают людей. Поэтому учитывая всю поддержку, которую Польша оказала Украине как в военном так и экономическом плане, мы здесь слышим некоторые обвинения. Это в том числе вынуждает наше правительство, да еще и в период парламентской кампании , реагировать", — объясняет Адамский.

Как улучшить отношения Польши и Украины?

По его мнению, чтобы отношения между двумя странами начали улучшаться, необходимо публично скорректировать курс президента Зеленского. Иначе большее внимание в Польше получат те политические силы, которые с самого начала говорили, что основанием для отношений с Украиной должна быть не солидарность, а реальная политика.

"То есть мы вам что-то даем и вы нам за это что-то дайте. Жаль, что столько стекла разбито. Надеюсь, доверие между нашими странами удастся возобновить. Потому что симпатия как польского народа, так и польских политиков к Украине и украинскому народу все еще высока", – подытожил историк.

Судя по официальной риторике обеих стран, споры между ними только усугубляются. К примеру, глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил готовность усилить ограничения на импорт украинских товаров, если напряжение будет расти дальше.

Украина тоже не отстает. Премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что правительство готово ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии, если они не согласятся снять односторонний запрет на импорт украинской агропродукции.