iPhone 18 Pro Max за 20 000 доларів: у Києві показали смартфон з детектором дронів

iPhone 18 Pro Max з детектором дронів. Кадр з відео

Смартфон за десятки тисяч гривень уже мало кого здивує. Але нещодавно у Києві представили незвичайну версію iPhone 18 Pro Max, який перетворили на смартфон із вбудованим детектором дронів. Коштує така модифікація 20 000 доларів. Щоправда, це не нова серійна модель від Apple, а кастомний смартфон від київського ювелірного ательє.

Про новинку повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Що сховали всередині iPhone

За основу взяли iPhone 18 Pro Max із накопичувачем на 2 ТБ, який повністю розібрали і модифікували. У смартфон інтегрували апаратний детектор дронів. Він працює на основі плати радіоелектронної розвідки, яка сканує радіочастоти та має сповіщати про наближення ворожих безпілотників.

На корпусі також розмістили антени детектора — вони відповідають за роботу додаткової системи.

Модифікований iPhone 18 Pro Max

Творці пояснюють таку функцію реаліями сьогодення: коли звичайного сповіщення про повітряну тривогу недостатньо, додатковий інструмент може дати власнику ще одне джерело інформації про небезпеку.

Читайте також:

Як iPhone виглядає зовні

Зовнішній вигляд смартфона також повністю змінюють. Замість стандартного корпусу використали ювелірний карбон, а окремі елементи покрили платиною. Поверхню прикрашає ручне гравіювання у техніці Clous de Paris. Це геометричний рельєф, який використовують у дорогих ювелірних виробах та годинниках. У результаті смартфон поєднав технічну начинку з дорогим оформленням.

Що ще варто знати

Українці вже можуть купити нові iPhone 18 від Apple — офіційні продажі стартували 25 вересня. Найдешевша версія iPhone 18 Pro на 256 ГБ коштує від 77 999 гривень, хоча в різних магазинах ціна доходить до 90 799 гривень. Смартфон отримав 6,3-дюймовий OLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Apple A20 Pro, 12 ГБ оперативної пам’яті та потрійну камеру на 48 Мп.

Найдорожчим став iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ. Його ціна в Україні стартує від 164 999 гривень, а в деяких продавців доходить до 204 570 гривень. За ці гроші покупець отримує 6,9-дюймовий Super Retina XDR із 120 Гц, Apple A20 Pro, акумулятор на 5391 мА·год, 12 ГБ оперативної пам’яті та потрійну камеру 48+48+48 Мп. Серед чотирьох кольорів є й бордовий — новий відтінок для смартфонів Apple.

Раніше Новини.LIVE писали, чому ціна нового iPhone в Україні вища за американський цінник. В Україні у вартість смартфона вже закладено 20% ПДВ, тоді як у США податок додають до ціни залежно від штату чи міста. Саме різниця в податковій системі, за словами експерта, значною мірою пояснює розрив у вартості техніки.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани запустив віртуальний оператор U Mobile. Абонентам пропонують два пакети "Сімка" на 15 або 60 ГБ мобільного інтернету, а щомісячна плата становить 360 або 400 гривень. Нові клієнти можуть оформити SIM чи eSIM, а абоненти 3Mob продовжать користуватися своїми номерами та підключеними послугами.