iPhone 18 Pro Max за 20 000 доларів: у Києві показали смартфон з детектором дронів

Платиновий iPhone за 20 000 доларів: смартфон оснастили детектором дронів
Смартфон за десятки тисяч гривень уже мало кого здивує. Але нещодавно у Києві представили незвичайну версію iPhone 18 Pro Max, який перетворили на смартфон із вбудованим детектором дронів. Коштує така модифікація 20 000 доларів. Щоправда, це не нова серійна модель від Apple, а кастомний смартфон від київського ювелірного ательє.
Про новинку повідомляє Новини.LIVE.
Що сховали всередині iPhone
За основу взяли iPhone 18 Pro Max із накопичувачем на 2 ТБ, який повністю розібрали і модифікували. У смартфон інтегрували апаратний детектор дронів. Він працює на основі плати радіоелектронної розвідки, яка сканує радіочастоти та має сповіщати про наближення ворожих безпілотників.
На корпусі також розмістили антени детектора — вони відповідають за роботу додаткової системи.
Творці пояснюють таку функцію реаліями сьогодення: коли звичайного сповіщення про повітряну тривогу недостатньо, додатковий інструмент може дати власнику ще одне джерело інформації про небезпеку.
Як iPhone виглядає зовні
Зовнішній вигляд смартфона також повністю змінюють. Замість стандартного корпусу використали ювелірний карбон, а окремі елементи покрили платиною. Поверхню прикрашає ручне гравіювання у техніці Clous de Paris. Це геометричний рельєф, який використовують у дорогих ювелірних виробах та годинниках. У результаті смартфон поєднав технічну начинку з дорогим оформленням.
Що ще варто знати
Українці вже можуть купити нові iPhone 18 від Apple — офіційні продажі стартували 25 вересня. Найдешевша версія iPhone 18 Pro на 256 ГБ коштує від 77 999 гривень, хоча в різних магазинах ціна доходить до 90 799 гривень. Смартфон отримав 6,3-дюймовий OLED-дисплей із частотою 120 Гц, чип Apple A20 Pro, 12 ГБ оперативної пам’яті та потрійну камеру на 48 Мп.
Найдорожчим став iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ. Його ціна в Україні стартує від 164 999 гривень, а в деяких продавців доходить до 204 570 гривень. За ці гроші покупець отримує 6,9-дюймовий Super Retina XDR із 120 Гц, Apple A20 Pro, акумулятор на 5391 мА·год, 12 ГБ оперативної пам’яті та потрійну камеру 48+48+48 Мп. Серед чотирьох кольорів є й бордовий — новий відтінок для смартфонів Apple.
Раніше Новини.LIVE писали, чому ціна нового iPhone в Україні вища за американський цінник. В Україні у вартість смартфона вже закладено 20% ПДВ, тоді як у США податок додають до ціни залежно від штату чи міста. Саме різниця в податковій системі, за словами експерта, значною мірою пояснює розрив у вартості техніки.
Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани запустив віртуальний оператор U Mobile. Абонентам пропонують два пакети "Сімка" на 15 або 60 ГБ мобільного інтернету, а щомісячна плата становить 360 або 400 гривень. Нові клієнти можуть оформити SIM чи eSIM, а абоненти 3Mob продовжать користуватися своїми номерами та підключеними послугами.