iPhone 18 Pro Max за 20 000 долларов: в Киеве показали смартфон с детектором дронов

iPhone 18 Pro Max с датчиком дронов. Кадр из видео

Смартфон за десятки тысяч гривен уже вряд ли кого-то удивит. Но недавно в Киеве представили необычную версию iPhone 18 Pro Max, который превратили в смартфон со встроенным детектором дронов. Стоит такая модификация 20 000 долларов. Правда, это не новая серийная модель от Apple, а кастомный смартфон от киевского ювелирного ателье.

О новинке сообщает Новини.LIVE.

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Что спрятали внутри iPhone

За основу взяли iPhone 18 Pro Max с накопителем на 2 ТБ, который полностью разобрали и модифицировали. В смартфон встроили аппаратный детектор дронов. Он работает на основе платы радиоэлектронной разведки, которая сканирует радиочастоты и должна предупреждать о приближении вражеских беспилотников.

На корпусе также разместили антенны детектора — они отвечают за работу дополнительной системы.

Модифицированный iPhone 18 Pro Max

Создатели объясняют такую функцию реалиями современности: когда обычного оповещения о воздушной тревоге недостаточно, дополнительный инструмент может дать владельцу еще один источник информации об опасности.

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Как iPhone выглядит снаружи

Внешний вид смартфона также полностью изменили. Вместо стандартного корпуса использовали ювелирный карбон, а отдельные элементы покрыли платиной. Поверхность украшает ручная гравировка в технике Clous de Paris. Это геометрический рельеф, который используют в дорогих ювелирных изделиях и часах. В результате смартфон соединил техническую начинку с дорогостоящим оформлением.

Что еще стоит знать

Украинцы уже могут купить новые iPhone 18 от Apple — официальные продажи стартовали 25 сентября. Самая дешёвая версия iPhone 18 Pro на 256 ГБ стоит от 77 999 гривен, хотя в разных магазинах цена доходит до 90 799 гривен. Смартфон получил 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц, чип Apple A20 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и тройную камеру на 48 Мп.

Самым дорогим стал iPhone 18 Pro Max на 2 ТБ. Его цена в Украине начинается от 164 999 гривен, а у некоторых продавцов достигает 204 570 гривен. За эти деньги покупатель получает 6,9-дюймовый Super Retina XDR с частотой 120 Гц, процессор Apple A20 Pro, аккумулятор на 5391 мА·ч, 12 ГБ оперативной памяти и тройную камеру 48+48+48 Мп. Среди четырех цветов есть и бордовый — новый оттенок для смартфонов Apple.

Ранее Новини.LIVE писали, почему цена нового iPhone в Украине выше, чем в США. В Украине в стоимость смартфона уже заложено 20% НДС, тогда как в США налог добавляют к цене в зависимости от штата или города. Именно разница в налоговой системе, по словам эксперта, в значительной степени объясняет разрыв в стоимости техники.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы запустил виртуальный оператор U Mobile. Абонентам предлагают два пакета "Семерка" на 15 или 60 ГБ мобильного интернета, а ежемесячная плата составляет 360 или 400 гривен. Новые клиенты могут оформить SIM-карту или eSIM, а абоненты 3Mob продолжат пользоваться своими номерами и подключенными услугами.