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Главная Экономика Не стоит ориентироваться на США: почему пересчет цены на iPhone по курсу — это ошибка

Не стоит ориентироваться на США: почему пересчет цены на iPhone по курсу — это ошибка

Ua ru
18 сентября 2026 18:45
Эксклюзив
Формирование стоимости iPhone: почему украинские цены отличаются от американских
iPhone. Фото: Pexels

После каждой презентации компании Apple украинцы пытаются рассчитать стоимость нового iPhone. Граждане просто умножают официальную цену в долларах на текущий курс гривны. Однако купить желаемый смартфон по такой цене в Украине невозможно. Эксперты объясняют, что это связано прежде всего с принципиальными различиями в налоговых системах разных стран, а не с "аппетитами" местных магазинов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал руководитель по стратегическим коммуникациям АСБИС-Украина Антон Одарюк.

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Налоги в США против украинского НДС

Главная причина расхождения между ценником из презентации и итоговым чеком в магазине заключается в структуре формирования стоимости:

  1. Американский ценник — это цена до налогов. В США налоговая система устроена так, что заявленная стоимость не включает местные сборы. Покупая смартфон в магазине, американец дополнительно платит налог штата или города от 4% до 12% в зависимости от региона.
  2. В Украине покупатели видят на ценнике окончательную стоимость, в которую уже заложен налог на добавленную стоимость в размере 20%.

Именно из-за этого ощущается разница, которая создает существенный разрыв в итоговой стоимости техники.

Наживаются ли украинские ритейлеры на продажах

Обвинения в адрес украинских сетей и дистрибьюторов в том, что они якобы устанавливают заоблачные наценки на горячие новинки от Apple, являются безосновательными. По словам эксперта, маржа ритейлеров и дистрибьюторов является коммерческой тайной. Однако именно налоговая нагрузка играет ключевую роль в ценообразовании.

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"У нас этот вопрос связан с тем, как у нас исторически сложилась налоговая система", — отметил Одарюк.

Более того, если сравнить украинские ценники с европейскими, то в странах ЕС, где ставка НДС достигает 23%, стоимость iPhone в пересчете на местную валюту иногда оказывается даже выше, чем в Украине.

Сама по себе высокая стоимость iPhone в Украине — это следствие исторически сложившейся налоговой системы и уплаты 20% НДС в государственный бюджет.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какими будут налоги с 1 января согласно проекту Государственного бюджета. ФЛП на упрощенной системе регулярно уплачивают фиксированный процент от размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума. Таким образом, повышение социальных стандартов приведет к росту расходов предпринимателей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят повысить налог еще на 1%. Чтобы помочь бизнесу восстанавливаться после систематических российских атак, Министерство экономики планирует создать специальный страховой фонд. То есть вместо стандартного показателя в 20% плательщики будут тратить 21% НДС.

ритейлеры США налоги курс доллара iPhone НДС
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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