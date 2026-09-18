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Головна Економіка Не варто дивитись на США: чому перерахунок ціни iPhone за курсом є помилкою

Не варто дивитись на США: чому перерахунок ціни iPhone за курсом є помилкою

Ua ru
18 вересня 2026 18:45
Ексклюзив
Формування вартості iPhone: чому українські ціни відрізняються від американських
iPhone. Фото: Pexels

Після кожної презентації компанії Apple українці намагаються вирахувати вартість нового iPhone. Громадяни просто множать офіційну ціну в доларах на поточний курс гривні. Проте купити бажаний смартфон за такою ціною в Україні неможливо. Експерти пояснюють, що це пов'язано перш за все з принциповими відмінностями у податкових системах різних країн, а не з "апетитами" місцевих магазинів.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів керівник зі стратегічних комунікацій АСБІС-Україна Антон Одарюк.

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Податки в США проти українського ПДВ

Головна причина розбіжності між цінником із презентації та підсумковим чеком у магазині полягає у структурі формування вартості:

  1. Американський цінник — це ціна до податків. В США податкова система влаштована так, що оголошена вартість не включає місцеві збори. Купуючи смартфон у магазині, американець додатково сплачує податок штату чи міста від 4% до 12% залежно від регіону.
  2. В Україні покупці бачать на ціннику остаточну вартість, у яку вже закладено податок на додану вартість у розмірі 20%.

Саме через це відчувається різниця, що створює суттєвий розрив у фінальній вартості техніки.

Чи наживаються українські ритейлери на продажах

Звинувачення на адресу українських мереж та дистриб'юторів у тому, що вони нібито встановлюють захмарні націнки на гарячі новинки від Apple, є безпідставними. За словами експерта, маржа ритейлерів та дистриб'юторів є комерційною таємницею. Проте саме податкове навантаження відіграє ключову роль у ціноутворенні.

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"У нас це питання до того, як у нас історично склалася податкова система", — зазначив Одарюк.

Більше того, якщо порівняти українські цінники з європейськими, то в країнах ЄС, де ставка ПДВ сягає 23%, вартість iPhone у перерахунку на місцеву валюту іноді виявляється навіть вищою, ніж в Україні.

Сама по собі висока вартість iPhone в Україні — це наслідок історично сформованої податкової системи та сплата 20% ПДВ до державного бюджету.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, якими будуть податки з 1 січня згідно проєкту Державного бюджету. ФОПи на спрощеній системі регулярно сплачують фіксований відсоток від розміру МЗП і ПМ. Отже підвищення соціальних стандартів призведе до зростання витрат підприємців.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні хочуть підняти сплату податків ще на 1%. Щоб допомагати бізнесу відновлюватися після систематичних російських атак, Міністерство економіки планує створити спеціальний страховий фонд. Тобто замість стандартного показника 20% платники витрачатимуть 21% ПДВ. 

рітейлери США податки курс долара iPhone ПДВ
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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