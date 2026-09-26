Цены на iPhone 18 в Украине: сколько стоит самая дешевая и самая дорогая модель

Новая линейка iPhone от Apple. Фото: кадр из видео/YouTube

Украинцы могут купить iPhone 18 или другую новинку от Apple, поскольку 25 сентября начались официальные продажи. Вокруг смартфонов наблюдается настоящий ажиотаж, несмотря на высокую цену. Некоторые дистрибьюторы распродали всю первую партию благодаря предзаказам. Мы выяснили, сколько стоит самый дешевый и самый дорогой iPhone 18 в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько придется заплатить украинцам за бюджетный и дорогой смартфон от Apple.

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Сколько стоит самый дешевый iPhone 18

Компания представила две модели с разным объемом внутренней памяти. Базовый iPhone 18 Pro в версии на 256 ГБ стоит не менее 77 999 грн. При этом цены могут существенно варьироваться в зависимости от оператора:

АЛЛО, COMFY, Фокстрот — 77 999 грн;

Xstore — 82 999 грн;

ЖУК — 83 159 грн;

Ябко — 90 799 грн.

Гаджет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем (120 Гц), имеет чип Apple A20 Pro и 12 ГБ оперативной памяти. Разрешение тройной основной камеры с оптическим и цифровым зумом — 48 Мп, а батарея способна держать заряд до 36 часов в определенных режимах. Из доступных цветов — черный, серебристый, синий и бордовый (новинка 2026 года).

Какая цена самого дорогого iPhone 18

За модель iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ придется заплатить не менее 84 999 грн. Но самая дорогая версия — гаджет с 2 ТБ памяти стоимостью от 164 999 грн. Такую цену установили в АЛЛО, COMFY, Фокстроте, Цитрусе и некоторых других популярных сетях.

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На сайте Ябко — специализированного ритейлера техники Apple — указана цена 183 999 грн. А самое дорогое предложение достигает 204 570 грн. За свои деньги покупатели получат смартфон в максимальной конфигурации с такими характеристиками:

6,9-дюймовый дисплей Super Retina XDR с частотой 120 Гц;

шестиядерный процессор Apple A20 Pro;

аккумулятор емкостью 5391 мА·ч;

12 ГБ оперативной памяти;

тройная основная камера с переменной диафрагмой (48 Мп + 48 Мп + 48 Мп);

Nano-SIM и поддержка eSIM.

На выбор украинцев — четыре цвета корпуса: черный, серебристый, ледяной и бордовый. Абсолютным фаворитом стал бордовый, его высоко оценили потребители, поскольку компания Apple впервые выпустила свои смартфоны в таком оттенке.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему цена нового iPhone в Украине отличается от американской. Дело не только в курсе доллара — большое значение имеют особенности налогообложения. В США стоимость смартфона не включает местные налоги, расходы на логистику, 20% НДС и пр.

Также Новини.LIVE рассказывали, что получат абоненты Vodafone, подключив самый дешевый тарифный план. Он стоит 350 грн в месяц и предоставляет безлимитный трафик, 11 ГБ в роуминге, 500 минут на разговоры, безлимит на звонки в сети, неограниченный Домашний Интернет и др.