Ціни на iPhone 18 в Україні: скільки коштує найдешевша і найдорожча модель

Нова лінійка iPhone від Apple. Фото: кадр із відео/YouTube

Українці можуть купити iPhone 18 чи іншу новинку від Apple, оскільки 25 вересня стартували офіційні продажі. На смартфони спостерігається неабиякий ажіотаж попри високу ціну. Деякі дистриб’ютори реалізували всю першу партію завдяки передзамовленням. Ми розібралися, скільки коштує найдешевший і найдорожчий iPhone 18 в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки повинні віддати українці за бюджетний і дорогий смартфон від Apple.

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Скільки коштує найдешевший iPhone 18

Компанія презентувала дві моделі з різним обсягом внутрішньої пам’яті. Базовий iPhone 18 Pro у версії на 256 ГБ коштує щонайменше 77 999 грн. Водночас ціни можуть суттєво варіюватися залежно від мережі:

АЛЛО, COMFY, Фокстрот — 77 999 грн;

Xstore — 82 999 грн;

ЖУК — 83 159 грн;

Ябко — 90 799 грн.

Гаджет оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм (120 Гц), має чип Apple A20 Pro та 12 ГБ оперативної пам'яті. Роздільна здатність потрійної основної камери з оптичним і цифровим зумом — 48 Мп, а батарея здатна тримати заряд до 36 годин у певних режимах. Із доступних кольорів — чорний, срібний, синій та бордовий (новинка 2026 року).

Яка ціна найдорожчого iPhone 18

За модель iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ потрібно заплатити щонайменше 84 999 грн. Але найдорожча версія — гаджет на 2 ТБ пам’яті вартістю від 164 999 грн. Таку ціну встановили в АЛЛО, COMFY, Фокстроті, Цитрусі та деяких інших популярних мережах.

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На сайті Ябко — спеціалізованого ритейлера техніки Apple — вказана сума продажу 183 999 грн. А найдорожча пропозиція сягає 204 570 грн. За свої гроші покупці отримають смартфон у максимальній конфігурації з такими характеристиками:

6,9-дюймовий дисплей Super Retina XDR з частотою 120 Гц;

процесор Apple A20 Pro на шість ядер;

акумулятор ємністю 5391 мА·год;

12 ГБ оперативної пам’яті;

потрійна основна камера зі змінною діафрагмою (48 Мп + 48 Мп + 48 Мп);

Nano-SIM та підтримка eSIM.

На вибір українців — чотири кольори корпусу: чорний, сріблястий, льодяний та бордовий. Абсолютним фаворитом став бордовий, його високо оцінили споживачі, оскільки компанія Apple вперше випустила свої смартфони в такому відтінку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому ціна нового iPhone в Україні відрізняється від американської. Справа не лише в курсі долара — велике значення мають особливості оподаткування. У США вартість смартфона не включає місцеві податки, витрати на логістику, 20% ПДВ тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, що отримають абоненти Vodafone, підключивши найдешевший тарифний план. Він коштує 350 грн на місяць і надає безлімітний трафік, 11 ГБ у роумінгу, 500 хвилин на розмови, безлім на дзвінки в мережі, необмежений Домашній Інтернет тощо.