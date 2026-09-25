Продажі iPhone 18 та Apple Watch стартували в Україні: які мінімальні ціни на смартфони

iPhone 18 Pro Max у новому кольорі. Фото: кадр із відео/YouTube

В Україні офіційно стартували продажі довгоочікуваної лінійки iPhone 18 від Apple. Асортименти магазинів поповнилися моделями Pro та Pro Max. Також громадянам доступні Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 і навушники AirPods 5. Натомість попередні замовлення на інноваційний складаний гаджет iPhone Duo почнуть приймати у жовтні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштують новинки від Apple та які варіанти доступні українцям для купівлі.

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Скільки коштують гаджети від Apple

Судячи з активності після старту передзамовлень, українців цікавлять нові моделі iPhone. Представники деяких популярних мереж електроніки підтвердили, що першу партію гаджетів розібрали дуже швидко. Ціни не зупинили покупців — вони готові віддати десятки тисяч гривень за смартфон.

Згідно з інформацією на сайтах офіційних онлайн-магазинів техніки, найдешевше коштує iPhone 18 Pro у версії на 256 ГБ — від 77 999 грн. За модель на 512 ГБ доведеться віддати щонайменше 90 999 грн, на 1 ТБ — 117 999 грн, на 2 ТБ — 157 999 грн. Дорожче обійдеться iPhone 18 Pro Max:

256 ГБ — від 84 999 грн;

512 ГБ — від 97 999 грн;

1 ТБ — від 123 999 грн;

2 ТБ — від 164 999 грн.

Вартість iPhone 18 в українському магазині. Фото: скриншот

Інші новинки включають розумний годинник Apple Watch Ultra 4 вартістю 49 299 грн або 54 199 грн залежно від комплектації (з Titanium Milanese Loop дорожче). За Apple Watch Series 12 GPS потрібно заплатити від 24 999 до 27 199 грн (за 42 мм і 46 мм відповідно). Ціни на Apple Watch Series 12 GPS + Cellular коливаються у межах 30 399-56 599 грн (алюміній, титан абр кераміка).

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Нарешті, навушники AirPods п’ятого покоління коштують мінімум 8 599 грн. За версію з Wireless Charging Case доведеться віддати 9 899 грн. Щодо першого в історії Apple складаного смартфона iPhone Duo, його будуть офіційно продавати з жовтня, а ціни наразі невідомі.

Коли нові iPhone можуть подешевшати

Фінансист Олександр Савченко розповів в ефірі Ранок.LIVE, що українцям не варто купувати мобільні телефони від Apple одразу після відкриття передзамовлень або старту офіційних продажів. Через великий ажіотаж і попит вартість техніки в цей період максимальна, але вже через один-два місяці ціни відчутно падають.

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко додав, що iPhone в Україні традиційно коштують дорожче, ніж у Сполучених Штатах Америки, оскільки постачальники додають витрати на логістику, ПДВ, сертифікацію тощо. Плюс значна частина пристроїв потрапляє на вітчизняний ринок із Європи.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує і що включає найдешевший тарифний план від Vodafone. Абоненти можуть підключити пакет послуг GigaCombo за 350 грн на місяць із достатнім наповненням. У разі перенесення мобільного номера вартість знижується до 250 грн.

Також Новини.LIVE розповідали про тарифні плани від нового віртуального мобільного оператора U Mobile. На вибір абонентів восени 2026 року — пакети послуг із лінійки "Сімка". Вони коштують від 360 грн, а якщо підключити на рік наперед, вдасться заощадити чималу суму.