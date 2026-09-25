Продажи iPhone 18 и Apple Watch стартовали в Украине: какие минимальные цены на смартфоны

iPhone 18 Pro Max в новом цвете. Фото: кадр из видео/YouTube

В Украине официально стартовали продажи долгожданной линейки iPhone 18 от Apple. Ассортимент магазинов пополнился моделями Pro и Pro Max. Также гражданам доступны Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и наушники AirPods 5. При этом предзаказы на инновационный складной гаджет iPhone Duo начнут принимать в октябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоят новинки от Apple и какие варианты доступны украинцам для покупки.

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Сколько стоят гаджеты от Apple

Судя по активности после старта предзаказов, украинцев интересуют новые модели iPhone. Представители некоторых популярных сетей электроники подтвердили, что первую партию гаджетов разобрали очень быстро. Цены не остановили покупателей — они готовы отдать десятки тысяч гривен за смартфон.

Согласно информации на сайтах официальных интернет-магазинов техники, дешевле всего стоит iPhone 18 Pro в версии на 256 ГБ — от 77 999 грн. За модель на 512 ГБ придется отдать не менее 90 999 грн, на 1 ТБ — 117 999 грн, на 2 ТБ — 157 999 грн. Дороже обойдется iPhone 18 Pro Max:

256 ГБ — от 84 999 грн;

512 ГБ — от 97 999 грн;

1 ТБ – от 123 999 грн;

2 ТБ – от 164 999 грн.

Стоимость iPhone 18 в украинском магазине. Фото: скриншот

Среди других новинок — умные часы Apple Watch Ultra 4 стоимостью 49 299 грн или 54 199 грн в зависимости от комплектации (с Titanium Milanese Loop дороже). За Apple Watch Series 12 GPS нужно заплатить от 24 999 до 27 199 грн (за 42 мм и 46 мм соответственно). Цены на Apple Watch Series 12 GPS + Cellular колеблются в пределах 30 399-56 599 грн (алюминий, титан или керамика).

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Наконец, наушники AirPods пятого поколения стоят минимум 8 599 грн. За версию с Wireless Charging Case придется отдать 9 899 грн. Что касается первого в истории Apple складного смартфона iPhone Duo, его начнут официально продавать с октября, а цены пока неизвестны.

Когда новые iPhone могут подешеветь

Финансист Александр Савченко рассказал в эфире Ранок.LIVE, что украинцам не стоит покупать мобильные телефоны от Apple сразу после открытия предзаказов или старта официальных продаж. Из-за большого ажиотажа и спроса стоимость техники в этот период максимальная, но уже через один-два месяца цены ощутимо падают.

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко добавил, что iPhone в Украине традиционно стоят дороже, чем в Соединенных Штатах Америки, поскольку поставщики добавляют расходы на логистику, НДС, сертификацию и пр. К тому же значительная часть устройств поступает на отечественный рынок из Европы.

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