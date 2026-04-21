Які сорти гострого перцю посіяти 2026 року: врожайні, екзотичні та з пікантним смаком

Гострий перець давно зайняв своє почесне місце на городах українців. Це той овоч, який здатен додати пікантну нотку кожній страві. Зараз на ринку є врожайні сорти перцю, які дивують смаком, екзотичним запахом та яскравим кольором.

Новини.LIVE розповідає, які сорти перцю врожайні, ароматні та екзотичні.

Що визначає гостроту перцю

Перш ніж обирати сорти гострого перцю, варто зрозуміти, що саме робить його пекучим. За це відповідає речовина капсаїцин. Чим її більше, тим сильніше відчувається гострота.

Існує спеціальна шкала Сковілла, яка допомагає орієнтуватися:

солодкий перець — майже 0 одиниць;

халапеньйо — приблизно 10-15 тисяч;

супергострі сорти — понад 1 млн.

Це важливо враховувати, щоб обрати сорт під свої смаки та потреби.

Три екзотичні сорти гострого перцю, які варто спробувати

"Чейро Рокса" (Cheiro Roxa)

Якщо ви шукаєте не лише врожай, а й красу на грядці або підвіконні, зверніть увагу на цей сорт. Його особливості:

фіолетове листя та яскраві плоди;

незвичайне забарвлення з переходами кольору;

фруктовий аромат і м'яка гострота.

Цей екзотичний перець добре підходить для:

свіжого споживання;

сушіння;

консервації.

Lemon Drop

Цей сорт давно підкорив городників завдяки своєму незвичайному лимонному аромату. Важливо знати, що цей сорт має довгий період дозрівання. Тому для гарного врожаю перцю краще вирощувати його в теплиці або хоча б на захищеному балконі. Основні характеристики:

середня гострота;

виражений лимонний аромат;

яскраво-жовті плоди.

Його часто додають до:

салатів;

соусів;

маринадів.

7 Pot Barrackpore

Це один із тих сортів, які обирають любителі екстремальних відчуттів. Його особливості:

гострота понад 1 млн одиниць;

насичений фруктовий смак;

компактні, але дуже пекучі плоди.

Такий перець не використовують у великих кількостях. Його:

сушать;

перемелюють у порошок;

додають у соуси як концентровану спецію.

