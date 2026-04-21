Какие сорта острого перца посеять в 2026 году: урожайные, экзотические и с пикантным вкусом

Острый перец давно занял свое почетное место на огородах украинцев. Это тот овощ, который способен добавить пикантную нотку каждому блюду. Сейчас на рынке есть урожайные сорта перца, которые удивляют вкусом, экзотическим запахом и ярким цветом.

Что определяет остроту перца

Прежде чем выбирать сорта острого перца, стоит понять, что именно делает его жгучим. За это отвечает вещество капсаицин. Чем его больше, тем сильнее ощущается острота. Существует специальная шкала Сковилла, которая помогает ориентироваться:

сладкий перец — почти 0 единиц;

халапеньо — примерно 10-15 тысяч;

суперострые сорта — более 1 млн.

Это важно учитывать, чтобы выбрать сорт под свои вкусы и потребности.

Три экзотических сорта острого перца, которые стоит попробовать

"Чейро Рокса" (Cheiro Roxa)

Если вы ищете не только урожай, но и красоту на грядке или подоконнике, обратите внимание на этот сорт. Его особенности:

фиолетовые листья и яркие плоды;

необычный окрас с переходами цвета;

фруктовый аромат и мягкая острота.

Этот экзотический перец хорошо подходит для:

свежего потребления;

сушки;

консервации.

Lemon Drop

Этот сорт давно покорил огородников благодаря своему необычному лимонному аромату. Важно знать, что этот сорт имеет долгий период созревания. Поэтому для хорошего урожая перца лучше выращивать его в теплице или хотя бы на защищенном балконе. Основные характеристики:

средняя острота;

выраженный лимонный аромат;

ярко-желтые плоды.

Его часто добавляют в:

салаты;

соусы;

маринады.

7 Pot Barrackpore

Это один из тех сортов, которые выбирают любители экстремальных ощущений. Его особенности:

острота более 1 млн единиц;

насыщенный фруктовый вкус;

компактные, но очень жгучие плоды.

Такой перец не используют в больших количествах. Его:

сушат;

перемалывают в порошок;

добавляют в соусы как концентрированную специю.

