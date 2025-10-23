Коли слід обрізати обліпиху — три помилки, які можуть зіпсувати врожай

Обрізка обліпихи для щедрого врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Обліпиха — справжня окраса саду, а її золотаві ягоди не лише смачні, а й надзвичайно корисні. Але навіть найміцніший кущ може ослабнути, якщо неправильно за ним доглядати. Багато садівників, прагнучи "навести лад" у саду восени, роблять фатальну помилку — беруться за секатор у невдалий час. Результат — ягідний кущ хворіє, а замість густих гілок і щедрих грон наступного літа залишається ледь жива рослина.

Новини.LIVE розповідає, коли та як правильно обрізати обліпиху, щоб наступного сезону отримати щедрий врожай.

Реклама

Читайте також:

Коли можна обрізати обліпиху

Обліпиха — культура з ніжною деревиною та особливим ритмом росту. Вона не любить зайвого втручання, особливо у період, коли готується до зими. Найкращий час для обрізки — весна, коли зійшов сніг, повітря прогрілося, а бруньки лише починають набухати. Саме тоді рослина швидко загоює зрізи і не витрачає сили даремно.

Навесні можна:

прибирати гілки, що ростуть усередину крони;

видаляти ті, що переплітаються між собою або затіняють інші;

омолоджувати кущ, залишивши сильні молоді пагони, на яких з'явиться основний врожай.

Обрізка обліпихи навесні. Фото: shutterstock.com

Чому не можна обрізати обліпиху восени

Осіння обрізка — найпоширеніша помилка, якої слід уникати. У цей час рослина вже готується до спокою, і будь-яке втручання порушує її природний цикл. Після зрізів кущ не встигає загоїти рани, а замість відпочинку витрачає сили на відновлення. У результаті — обліпиха ослаблена, легко підмерзає взимку, а врожай наступного року різко зменшується. Досвідчені садівники радять восени лише зрізати сухі, поламані або хворі гілки. Ніякого формування чи "зачистки" — усе це варто залишити до весни.

Три головні помилки під час обрізки обліпихи

Обрізка восени. Це головний "гріх" новачків. Після неї кущ втрачає сили, не встигає відновитися і часто підмерзає. Зайве обрізання здорових пагонів. Дехто зрізає все підряд, щоб було "акуратно", але саме на цих гілках формується майбутній урожай. Ігнорування повітропроникності крони. Якщо не видаляти гілки, що ростуть усередину, ягоди стають дрібними, а кущ починає хворіти через нестачу світла і повітря.

Також пропонуємо інші цікаві новини із садівництва

Яким розчином полити яблуні восени, щоб захистити від майбутніх морозів.

Чим підживити смородину восени, щоб зміцнити кущі перед зимою.

Які поширені помилки восени зіпсують смак винограду.

Чому аґрус краще садити саме в осінній період.

Як садити смородину восени, щоб гарно плодоносила наступного сезону.