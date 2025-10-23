Когда следует обрезать облепиху — три ошибки, которые могут испортить урожай

Обрезка облепихи для щедрого урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Облепиха — настоящее украшение сада, а ее золотистые ягоды не только вкусные, но и чрезвычайно полезные. Но даже самый крепкий куст может ослабнуть, если неправильно за ним ухаживать. Многие садоводы, стремясь "навести порядок" в саду осенью, совершают роковую ошибку — берутся за секатор в неудачное время. Результат — ягодный куст болеет, а вместо густых веток и щедрых гроздей следующим летом остается едва живое растение.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно обрезать облепиху, чтобы в следующем сезоне получить щедрый урожай.

Реклама

Читайте также:

Когда можно обрезать облепиху

Облепиха — культура с нежной древесиной и особым ритмом роста. Она не любит лишнего вмешательства, особенно в период, когда готовится к зиме. Лучшее время для обрезки — весна, когда сошел снег, воздух прогрелся, а почки только начинают набухать. Именно тогда растение быстро заживляет срезы и не тратит силы зря.

Весной можно:

убирать ветки, растущие внутрь кроны;

удалять те, что переплетаются между собой или затеняют другие;

омолаживать куст, оставив сильные молодые побеги, на которых появится основной урожай.

Обрезка облепихи весной. Фото: shutterstock.com

Почему нельзя обрезать облепиху осенью

Осенняя обрезка — самая распространенная ошибка, которой следует избегать. В это время растение уже готовится к покою, и любое вмешательство нарушает его естественный цикл. После срезов куст не успевает заживить раны, а вместо отдыха тратит силы на восстановление. В результате — облепиха ослаблена, легко подмерзает зимой, а урожай на следующий год резко уменьшается. Опытные садоводы советуют осенью только срезать сухие, поломанные или больные ветви. Никакого формирования или "зачистки" — все это следует оставить до весны.

Три главные ошибки во время обрезки облепихи

Обрезка осенью. Это главный "грех" новичков. После нее куст теряет силы, не успевает восстановиться и часто подмерзает. Излишняя обрезка здоровых побегов. Некоторые срезают все подряд, чтобы было "аккуратно", но именно на этих ветках формируется будущий урожай. Игнорирование воздухопроницаемости кроны. Если не удалять ветви, растущие внутрь, ягоды становятся мелкими, а куст начинает болеть из-за недостатка света и воздуха.

Также предлагаем другие интересные новости по садоводству

Каким раствором полить яблони осенью, чтобы защитить от будущих морозов.

Чем подкормить смородину осенью, чтобы укрепить кусты перед зимой.

Какие распространенные ошибки осенью испортят вкус винограда.

Почему крыжовник лучше сажать именно в осенний период.

Как сажать смородину осенью, чтобы хорошо плодоносила в следующем сезоне.