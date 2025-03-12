Как правильно ухаживать за облепихой, чтобы получить хороший урожай — советы дачникам

Человек, который собирает урожай облепихи с дерева. Фото: Freepik

Каждый человек знает, что облепиха — это настоящий кладезь витаминов, но далеко не всем удается вырастить его на своем участке. Опытные садоводы рассказали, как правильно выращивать это дерево и какие шаги нужно сделать на пути к большому урожаю облепихи.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Как правильно выращивать облепиховое дерево

Шаг 1 — покупка саженца

Сначала вам стоит подобрать самый лучший саженец, но перед этим нужно удостовериться в том, что он здоровый, не имеет повреждений, сухих корней и плохой корневой системы. В случае с облепихой нужно выбирать растение, где развиты несколько ветвей. Это нужно для того, чтобы оно лучше плодоносило.

Два саженца облепихи в горшках. Фото: Coolplants

Шаг 2 — выбор места для посадки

Прежде, чем сажать саженец облепихи, выберите солнечное место, где вы не будете беспокоить дерево земельными работами. Ни в коем случае не сажайте облепиху возле огорода, цветника или ягодных кустарников, которые нуждаются в постоянном рыхлении. В идеале сделать это возле пустыря или луга.

Шаг 3 — уход во время выращивания

Облепиха не требует особого ухода, но весной и во время цветения стоит подкармливать дерево смесью фосфора, калия и азота, а в засуху — поливать. Но во время подкормки надо быть осторожными — лучше выкопать несколько неглубоких ямок по периметру кроны, добавить удобрения и посыпать сверху землей.

Большой урожай на облепиховом дереве. Фото: Pixabay

Шаг 4 — опыление дерева

Облепиха — это двудомное дерево, которому для плодоношения нужно как женское, так и мужское растение. Если у вас только женское растение, посадите рядом мужское, прищепите на женское несколько веточек мужского или срежьте с мужского ветку и "опудрите" им женское дерево.

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