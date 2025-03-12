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Як доглядати обліпиху, щоб виростити гарний врожай

12 березня 2025 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно доглядати обліпіху, щоб отримати гарний врожай — поради дачникам
Людина, яка збирає врожай обліпихи з дерева. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Кожна людина знає, що обліпиха — це справжнє джерело вітамінів, але далеко не всім вдається виростити його на своїй ділянці. Досвідчені садівники розповіли, як правильно вирощувати це дерево і які кроки потрібно зробити на шляху до великого врожаю обліпихи.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Як правильно вирощувати обліпихове дерево 

Крок 1 — купівля саджанця

Спочатку вам варто підібрати найкращий саджанець, але перед цим потрібно впевнитися в тому, що він здоровий, не має пошкоджень, сухого коріння і поганої кореневої системи. У випадку з обліпихою потрібно вибирати рослину, де розвинені кілька гілок. Це потрібно для того, щоб вона краще плодоносила.

Саженцы облепихи
Два саджанця обліпихи в горщиках. Фото: Coolplants

Крок 2 — вибір місця для посадки

Перш, ніж садити саджанець обліпихи, оберіть сонячне місце, де ви не будете турбувати дерево земельними роботами. У жодному разі не садіть обліпиху біля городу, квітника або ягідних чагарників, які потребують постійного розпушування. В ідеалі зробити це біля пустиря або лука.

Крок 3 — догляд під час вирощування

Обліпиха не потребує особливого догляду, але навесні та під час цвітіння варто підживлювати дерево сумішшю фосфору, калію і азоту, а в посуху — поливати. Але під час підживлення треба бути обережними — краще викопати кілька неглибоких ямок по периметру крони, додати добрива і посипати зверху землею.

Облепиха
Великий врожай на обліпиховому дереві. Фото: Pixabay

Крок 4 — запилення дерева

Обліпиха — це дводомне дерево, якому для плодоношення потрібна як жіноча, так і чоловіча рослина. Якщо у вас тільки жіноча рослина, посадіть поруч чоловічу, прищепіть на жіночу кілька гілочок чоловічої або зріжте з чоловічої гілку і "опудріть" нею жіноче дерево.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно прищеплювати хвойні дерева в саду. 

Раніше ми розповідали про те, які дерева не можна садити біля яблуні в саду.

Також ми повідомляли про те, які дерева категорично не можна садити біля будинку.

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