Україна
Чим підживити малину вже зараз — кущі не боятимуться морозів

Чим підживити малину вже зараз — кущі не боятимуться морозів

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 09:01
Оновлено: 02:16
Чим підживити малину восени, щоб захистити кущі від морозів — найкраще добриво
Підживлення малини восени. Колаж: Новини.LIVE

Осінь — ключовий період підготовки малини до холодів. Саме зараз від того, як ви подбаєте про кущі, залежить урожай наступного сезону. Правильне підживлення допомагає малині зміцнитися, наростити коріння та протистояти морозам.

Новини.LIVE розповідає, які добрива обрати та як їх правильно застосувати, щоб ваша малина зустріла зиму здоровою та міцною.

Читайте також:

Як підготувати кущі малини до внесення добрив 

Перед підживленням обов'язково омолодіть кущі:

  • видаліть старі, сухі та пошкоджені гілки;
  • обріжте слабкі пагони, щоб залишилися тільки сильні та здорові;
  • очистіть землю навколо кущів від опалого листя та сміття.

Ця процедура не лише покращує доступ добрив до коренів, а й зменшує ризик захворювань у зимовий період.

Найкращі добрива для малини восени

Для осіннього підживлення найкраще підходять мінеральні добрива:

  • сульфат калію — 40 г на кущ;
  • калімагнезія — 30 г на кущ;
  • суперфосфат — 50 г на кущ.

Ці елементи зміцнюють кореневу систему, підвищують стійкість рослин до морозів і покращують накопичення поживних речовин у пагонах.

Як правильно вносити добрива

Можна обрати сухі гранули або рідкі розчини. Гранульоване добриво прикопують у землю навколо куща та рясно поливають. Рідке підживлення готують, розчиняючи гранули у відрі води, додаючи трохи деревного попелу для додаткового калію.

Важливо рівномірно розподілити добриво, щоб усі корені отримали поживні речовини. Полив після внесення добрив допомагає поживним речовинам швидко проникнути у ґрунт.

Додаткові поради від досвідчених садівників

Осіннє підживлення краще поєднувати з мульчуванням ґрунту перегноєм або торфом, щоб земля довше зберігала вологу. Уникайте надлишку азоту восени — він стимулює ріст пагонів, які не встигнуть визріти і замерзнуть. А для додаткового захисту від морозів можна обережно пригнути пагони до землі та накрити агроволокном.

Також пропонуємо інші цікаві новини із садівництва

Яке добриво використати для смородини восени, щоб зміцнити кущі перед зимою.

Як садити смородину восени, щоб гарно плодоносила наступного сезону.

Яким розчином полити яблуні восени, щоб захистити від майбутніх морозів.

Чому варто садити аґрус саме восени.

Які поширені помилки восени зіпсують смак винограду.

Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
