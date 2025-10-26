Чем подкормить малину осенью, чтобы защитить кусты от морозов — лучшее удобрение

Подкормка малины осенью. Колаж: Новини.LIVE

Осень — ключевой период подготовки малины к холодам. Именно сейчас от того, как вы позаботитесь о кустах, зависит урожай следующего сезона. Правильная подкормка помогает малине укрепиться, нарастить корни и противостоять морозам.

Новини.LIVE рассказывает, какие удобрения выбрать и как их правильно применить, чтобы ваша малина встретила зиму здоровой и крепкой.

Как подготовить кусты малины к внесению удобрений

Перед подкормкой обязательно омолодите кусты:

удалите старые, сухие и поврежденные ветви;

обрежьте слабые побеги, чтобы остались только сильные и здоровые;

очистите землю вокруг кустов от опавших листьев и мусора.

Эта процедура не только улучшает доступ удобрений к корням, но и уменьшает риск заболеваний в зимний период.

Лучшие удобрения для малины осенью

Для осенней подкормки лучше всего подходят минеральные удобрения:

сульфат калия — 40 г на куст;

калимагнезия — 30 г на куст;

суперфосфат — 50 г на куст.

Эти элементы укрепляют корневую систему, повышают устойчивость растений к морозам и улучшают накопление питательных веществ в побегах.

Как правильно вносить удобрения

Можно выбрать сухие гранулы или жидкие растворы. Гранулированное удобрение прикапывают в землю вокруг куста и обильно поливают. Жидкую подкормку готовят, растворяя гранулы в ведре воды, добавляя немного древесной золы для дополнительного калия.

Важно равномерно распределить удобрение, чтобы все корни получили питательные вещества. Полив после внесения удобрений помогает питательным веществам быстро проникнуть в почву.

Дополнительные советы от опытных садоводов

Осеннюю подкормку лучше сочетать с мульчированием почвы перегноем или торфом, чтобы земля дольше сохраняла влагу. Избегайте избытка азота осенью — он стимулирует рост побегов, которые не успеют вызреть и замерзнут. А для дополнительной защиты от морозов можно осторожно пригнуть побеги к земле и накрыть агроволокном.

