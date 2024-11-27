Могилевська показалася з червоною помадою

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Відома українська співачка Наталія Могилевська наважилась на смілий експеримент із зовнішністю. Зірка вперше показалася шанувальникам із червоною помадою.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Могилевська з червоною помадою

Артистка розповіла, що вона вперше спробувала нафарбуватися червоною помадою. Зірка почала робити свій макіяж з того, що обвела контур губ червоним олівцем. Могилевська доволі емоційно відреагувала на свій новий образ.

Наталія Могилевська нафарбувалася новою помадою. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

"Експеримент? Ви бачили мене колись із червоною помадою? Зазвичай я не використовую її. Бо в мене і так надто яскравий характер. Тому, думаю, серед вас немає людей, які памʼятають мене з червоним", — звернулась зірка до підписників.

Багато шанувальників вважає, що Наталії дуже пасує червоний колір.

"Вам дуже личить. Хочеться ще бачити Вас із такою помадою".

"Непогано. Стали іншою, більш грайливою, пристрасною, яскравою".

"Наталочко, красиво, але це не ваш колір".

Коментарі під публікацією Наталії Могилевської. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Раніше ми писали про те, що Могилевська показала, як весело провела час з родиною в парку. А також зірка разом із доньками побувала в Карпатах.