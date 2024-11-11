Наталія Могилевська показала, як повеселилася із доньками в парку — відео

Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська замилувала новими кадрами зі своєю родиною. Артистка показала, як вони провели час разом із названими доньками в парку.

Щасливим відео зірка поділилася в Instagram.

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Зіркова родина провели вихідний в київському парку "Наталка" та насолодилися осінніми розвагами.

Могилевська показала своїх доньок, Мішель та Софію, які бавилися в опалому листі. Дівчата збирали осінні букети, кидалися пожовклим листям та весело проводили час.

Співачка також пригадала дитячі забави. Могилевська прикрасила волосся пожовклим листям та побавилася разом із доньками.

"Зараз найпрекрасніша осінь. Ми гуляємо. Просто неймовірно. Усіх з прекрасною осінню", — сказала у відео Могилевська.

Нагадаємо, нещодавно разом із доньками Наталія Могилевська побувала у відпустці в Карпатах. Зірка показала, який незвичний відпочинок вони обрали.