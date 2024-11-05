Наталія Могилевська показалася з доньками на відпочинку в Карпатах — фото

Могилевська показала, як проводить час із доньками в Карпатах
Співачка Наталія Могилевська насолоджується відпусткою зі своєю родиною. Зірка разом із двома названими доньками та чоловіком відпочиває у Буковелі.
Кадрами з подорожі Наталія поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Могилевська замилувала кадрами з доньками на відпочинку
Минулого тижня співачка разом із родиною вирушила до Карпат. Як розповіла Могилевська, спершу її доньки відпочивали у дитячому таборі, а тепер вони проводять час разом.
На щасливих кадрах у соцмережі артистка показала, як прогулюється з дівчатами серед мальовничих осінніх краєвидів.
"Гуляємо Буковелем. Запрошуємо і вас із нами", — написала Могилевська.
Під час прогулянки співачка із молодшою донечкою встигла і трошки повчитися. Артистка показала, як разом із малечею рахувала сходинки.
Також Могилевська замилувала світлиною, на якій обіймається із молодшою донькою, яка одягнена у кумедний костюм ведмедика.
"Тепло в обіймах, незважаючи на осінню прохолоду. Мій маленький ведмедик готовий до пригод. Будь-який холод не страшний, коли поруч маленький пухнастик", — підписала фото артистка.
Раніше Наталія Могилевська розчулила мережу відео, де тримає молодшу доньку на руках.
Також подруга Наталії Могилевської розповіла несподівані факти про доньок та чоловіка артистки.
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