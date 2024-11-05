Наталья Могилевская показалась с дочками на отдыхе в Карпатах — фото

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская наслаждается отпуском со своей семьей. Звезда вместе с двумя приемными дочерьми и мужем отдыхает в Буковеле.

Кадрамы по путешествию Наталья поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Могилевская восхищала кадрами с дочерьми на отдыхе

На прошлой неделе певица вместе с семьей отправилась в Карпаты. Как рассказала Могилевская, сначала ее дочери отдыхали в детском лагере, а теперь они проводят время вместе.

На счастливых кадрах в соцсети артистка показала, как ходит с девочками среди живописных осенних пейзажей.

"Гуляем по Буковелю. Приглашаем и вас с нами" , — написала Могилевская.

Наталья Могилевская с дочерьми. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Во время прогулки певица с младшей дочкой успела и немного поучиться. Артистка показала, как вместе с малышкой считала ступеньки.

Наталья Могилевская с дочерью в Буковеле. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также Могилевская очаровала фотографией, на которой обнимается с младшей дочерью, одетой в забавный костюм мишки.

"Тепло в объятиях, несмотря на осеннюю прохладу. Мой маленький мишка готов к приключениям. Любой холод не страшен, когда рядом маленький пушистик", — подписала фото артистка.

Наталья Могилевская с младшей дочерью. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская умилила сеть видео, где держит младшую дочь на руках.

Также подруга Натальи Могилевской рассказала неожиданные факты о дочерях и муже артистки.