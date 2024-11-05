Наталья Могилевская показалась с дочками на отдыхе в Карпатах — фото

Могилевская показала, как проводит время с дочками в Карпатах
Певица Наталья Могилевская наслаждается отпуском со своей семьей. Звезда вместе с двумя приемными дочерьми и мужем отдыхает в Буковеле.
Кадрамы по путешествию Наталья поделилась на своей странице в Instagram.
Могилевская восхищала кадрами с дочерьми на отдыхе
На прошлой неделе певица вместе с семьей отправилась в Карпаты. Как рассказала Могилевская, сначала ее дочери отдыхали в детском лагере, а теперь они проводят время вместе.
На счастливых кадрах в соцсети артистка показала, как ходит с девочками среди живописных осенних пейзажей.
"Гуляем по Буковелю. Приглашаем и вас с нами" , — написала Могилевская.
Во время прогулки певица с младшей дочкой успела и немного поучиться. Артистка показала, как вместе с малышкой считала ступеньки.
Также Могилевская очаровала фотографией, на которой обнимается с младшей дочерью, одетой в забавный костюм мишки.
"Тепло в объятиях, несмотря на осеннюю прохладу. Мой маленький мишка готов к приключениям. Любой холод не страшен, когда рядом маленький пушистик", — подписала фото артистка.
Ранее Наталья Могилевская умилила сеть видео, где держит младшую дочь на руках.
Также подруга Натальи Могилевской рассказала неожиданные факты о дочерях и муже артистки.
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