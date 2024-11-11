Наталья Могилевская показала, как повеселилась с дочерьми в парке — видео

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская восхитила новыми кадрами со своей семьей. Артистка показала, как они провели время вместе с приемными дочерьми в парке.

Счастливым видео звезда поделилась в Instagram.

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Звездная семья провела выходной в киевском парке "Наталка" и насладилась осенними развлечениями.

Могилевская показала своих дочерей, Мишель и Софию, которые играли в опавших листьях. Девушки собирали осенние букеты, бросались пожелтевшими листьями и весело проводили время.

Певица также вспомнила детские забавы. Могилевская украсила волосы пожелтевшей листвой и поиграла вместе с дочками.

"Сейчас самая прекрасная осень. Мы гуляем. Просто невероятно. Всех с прекрасной осенью", — сказала в видео Могилевская.

Напомним, недавно вместе с дочерьми Наталья Могилевская побывала в отпуске в Карпатах. Звезда показала, какой необычный отдых они выбрали.