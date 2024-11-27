Могилевская показалась с красной помадой

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Известная украинская певица Наталья Могилевская решилась на смелый эксперимент с внешностью. Звезда впервые показалась поклонникам с красной помадой.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Могилевская с красной помадой

Артистка рассказала, что впервые попыталась накраситься красной помадой. Звезда принялась делать свой макияж с того, что обвела контур губ красным карандашом. Могилевская довольно эмоционально отреагировала на свой новый образ.

Наталья Могилевская накрасилась новой помадой. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

"Эксперимент? Вы видели меня когда-то с красной помадой? Обычно я не использую ее. Потому что у меня и так слишком яркий характер. Поэтому, думаю, среди вас нет людей, которые помнят меня с красным", — обратилась звезда к подписчикам.

Многие поклонники считают, что Наталье очень идет красный цвет.

"Вам очень подходит. Хочется еще видеть Вас с такой помадой".

"Не плохо. Стали другой, более игривой, страстной, яркой".

"Наталочка, красиво, но это не ваш цвет".

Комментарии под публикацией Натальи Могилевской. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Раньше мы писали о том, что Могилевская показала, как весело провела время с семьей в парке. А также звезда вместе с дочками побывала в Карпатах.