Могилевская показалась с красной помадой

Могилевская удивила поклонников смелым экспериментом
Известная украинская певица Наталья Могилевская решилась на смелый эксперимент с внешностью. Звезда впервые показалась поклонникам с красной помадой.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Могилевская с красной помадой
Артистка рассказала, что впервые попыталась накраситься красной помадой. Звезда принялась делать свой макияж с того, что обвела контур губ красным карандашом. Могилевская довольно эмоционально отреагировала на свой новый образ.
"Эксперимент? Вы видели меня когда-то с красной помадой? Обычно я не использую ее. Потому что у меня и так слишком яркий характер. Поэтому, думаю, среди вас нет людей, которые помнят меня с красным", — обратилась звезда к подписчикам.
Многие поклонники считают, что Наталье очень идет красный цвет.
"Вам очень подходит. Хочется еще видеть Вас с такой помадой".
"Не плохо. Стали другой, более игривой, страстной, яркой".
"Наталочка, красиво, но это не ваш цвет".
Раньше мы писали о том, что Могилевская показала, как весело провела время с семьей в парке. А также звезда вместе с дочками побывала в Карпатах.
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