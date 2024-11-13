Дорофєєва та Дантес разом прийшли на світських захід - фото

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна та Володимир Дантес. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вперше після розлучення співак Володимир Дантес та співачка Надя Дорофєєва перетнулися на одному заході. Зіркові пари прийшли підтримати Дмитра Монатіка.

Колишнє подружжя разом зі своїми новими партнерами позували перед фотокамерами на виставці The Views.

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Дантес разом зі своєю дівчиною Дашею Кацуріною та Дорофєєва з чоловіком Мішею Кацуріним, перетнулися у публічному просторі.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна. Фото: Kulakowskiy

Після розлучення артистів майже неможливо побачити разом на світських заходах, однак для свого друга Дмитра Монатіка, вони зробили виключення.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін. Фото: Kulakowskiy

Зіркові гості підтримали колегу в його новому починанні та разом розділили враження від першої виставки співака.

Щоправда, спілкуватися між собою Дорофєєва та Дантес разом зі своїми новими обранцями на очах фотографів не стали.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголоисли про розлучення у березні 2022 року. Колишнє подружжя не оголошувало причини розлучення та уникає коментарів про це.

Через деякий час стало відомо, що співачка вийшла заміж за Мішу Кацуріна, натомість як Дантес після цього почав зустрічатися із ексдружиною ресторатра Дашею Кацуріною.

Раніше Кацурін замилував щасливими світилинами з Дорофєєвою та дітьми.

Також Дантес та Кацуріна зняли романтичне відео на тлі Карпат.