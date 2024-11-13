Дорофеева и Дантес вместе пришли на светское мероприятие.

Дорофеева и Дантес с парами появились на одном мероприятии
Впервые после развода певец Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева пересеклись на одном мероприятии. Звездные пары пришли поддержать Дмитрия Монатика.
Бывшие супруги вместе со своими новыми партнерами позировали перед фотокамерами на выставке The Views.
Дантес и Дорофеева с парами пришли в Монатик.
Дантес вместе со своей девушкой Дашей Кацуриной и Дорофеевой с мужем Мишей Кацуриным пересеклись в публичном пространстве.
После развода артистов почти невозможно увидеть вместе на светских мероприятиях, однако для своего друга Дмитрия Монатика они сделали исключение.
Звездные гости поддержали коллегу в новом начинании и вместе разделили впечатление от первой выставки певца.
Правда, общаться между собой Дорофеева и Дантес вместе со своими избранниками на глазах фотографов не стали.
Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе в марте 2022 года. Бывшие супруги не объявляли причины развода и избегают комментариев об этом.
Через некоторое время стало известно, что певица вышла замуж за Мишу Кацурина, а Дантес после этого стал встречаться с экс-женой ресторатра Дашей Кацуриной.
Ранее Кацурин восхищался счастливыми фотографиями с Дорофеевой и детьми.
Также Дантес и Кацурин сняли романтическое видео на фоне Карпат.
Читайте Новини.LIVE!