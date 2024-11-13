Дорофеева и Дантес вместе пришли на светское мероприятие.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин, Даша Кацурина и Владимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Впервые после развода певец Владимир Дантес и певица Надя Дорофеева пересеклись на одном мероприятии. Звездные пары пришли поддержать Дмитрия Монатика.

Бывшие супруги вместе со своими новыми партнерами позировали перед фотокамерами на выставке The Views.

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Дантес вместе со своей девушкой Дашей Кацуриной и Дорофеевой с мужем Мишей Кацуриным пересеклись в публичном пространстве.

Владимир Дантес и Даша Кацурин. Фото: Kulakowskiy

После развода артистов почти невозможно увидеть вместе на светских мероприятиях, однако для своего друга Дмитрия Монатика они сделали исключение.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: Kulakowskiy

Звездные гости поддержали коллегу в новом начинании и вместе разделили впечатление от первой выставки певца.

Правда, общаться между собой Дорофеева и Дантес вместе со своими избранниками на глазах фотографов не стали.

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе в марте 2022 года. Бывшие супруги не объявляли причины развода и избегают комментариев об этом.

Через некоторое время стало известно, что певица вышла замуж за Мишу Кацурина, а Дантес после этого стал встречаться с экс-женой ресторатра Дашей Кацуриной.

Ранее Кацурин восхищался счастливыми фотографиями с Дорофеевой и детьми.

Также Дантес и Кацурин сняли романтическое видео на фоне Карпат.