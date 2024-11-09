Міша Кацурін показав щасливі миті з Надею Дорофєєвою та дітьми - фото

Кацурін показав щасливі фото з Дорофєєвою та дітьми
Ресторатор Міша Кацурін поділився щасливими моментами, які провів разом із своїми близькими. На фото шоумен показався поруч із дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, та своїми дітьми.
Світлини Кацурін опублікував в Instagram.
Кацурін замилував кадрами з Дорофєєвою та дітьми
У своєму блозі ресторатор зробив символічну добірку фото, в якій показав, що відбувалося в його житті протягом місяця.
На першому кадрі Кацурін позував у кадрі із Дорофєєвою. Усміхнена пара обіймала одне одного на камеру.
Наступним фото чоловік співачки розчулив усіх фанів. Кацурін показав затишний сімейний кадр, на якому Дорофєєва лежить у ліжку разом із його сином та донькою.
Також Міша показав, як проводить час зі дітьми. Зірковий батько разом з сином та донькою щось готував, сидячи на березі водойми на заході сонця.
Раніше колишня дружина Міши Кацуріна показала романтичні поцілунки з Володимиром Дантесом у Карпатах.
Також Надя Дорофєєва показала, як провела час із Мішею Кацуріним під час гастролей.
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