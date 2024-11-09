Міша Кацурін показав щасливі миті з Надею Дорофєєвою та дітьми - фото

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Ресторатор Міша Кацурін поділився щасливими моментами, які провів разом із своїми близькими. На фото шоумен показався поруч із дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, та своїми дітьми.

Світлини Кацурін опублікував в Instagram.

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У своєму блозі ресторатор зробив символічну добірку фото, в якій показав, що відбувалося в його житті протягом місяця.

На першому кадрі Кацурін позував у кадрі із Дорофєєвою. Усміхнена пара обіймала одне одного на камеру.

Міша Кацурін і Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Наступним фото чоловік співачки розчулив усіх фанів. Кацурін показав затишний сімейний кадр, на якому Дорофєєва лежить у ліжку разом із його сином та донькою.

Надя Дорофєєва з дітьми Міши Кацуріна. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Також Міша показав, як проводить час зі дітьми. Зірковий батько разом з сином та донькою щось готував, сидячи на березі водойми на заході сонця.

Міша Кацурін з дітьми. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Раніше колишня дружина Міши Кацуріна показала романтичні поцілунки з Володимиром Дантесом у Карпатах.

Також Надя Дорофєєва показала, як провела час із Мішею Кацуріним під час гастролей.