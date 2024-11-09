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Кацурін показав щасливі фото з Дорофєєвою та дітьми

9 листопада 2024 14:18
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Міша Кацурін показав щасливі миті з Надею Дорофєєвою та дітьми - фото
Міша Кацурін та Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Ресторатор Міша Кацурін поділився щасливими моментами, які провів разом із своїми близькими. На фото шоумен показався поруч із дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, та своїми дітьми.

Світлини Кацурін опублікував в Instagram

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У своєму блозі ресторатор зробив символічну добірку фото, в якій показав, що відбувалося в його житті протягом місяця. 

На першому кадрі Кацурін позував у кадрі із Дорофєєвою. Усміхнена пара обіймала одне одного на камеру. 

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва
Міша Кацурін і Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Наступним фото чоловік співачки розчулив усіх фанів. Кацурін показав затишний сімейний кадр, на якому Дорофєєва лежить у ліжку разом із його сином та донькою.

Надя Дорофєєва з дітьми Міши Кацуріна
Надя Дорофєєва з дітьми Міши Кацуріна. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Також Міша показав, як проводить час зі дітьми. Зірковий батько разом з сином та донькою щось готував, сидячи на березі водойми на заході сонця.

Міша Кацурін з дітьми
Міша Кацурін з дітьми. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Раніше колишня дружина Міши Кацуріна показала романтичні поцілунки з Володимиром Дантесом у Карпатах.

Також Надя Дорофєєва показала, як провела час із Мішею Кацуріним під час гастролей.

Міша Кацурін Надя Дорофєєва українські зірки зіркова пара діти

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