Надя Дорофєєва мило відреагувала на те, що Позитив стане батьком - відео

Надя Дорофєєва та Позитив. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва відреагувала новину про майбутнє поповнення в родині співака Позитива (Олексій Завгородній) та його дружини Юлії Сахневич. Артистка привітала колегу особливий відео та розповіла про їхнє парі.

Публікацію зірка зробила на своїй сторінці в Instagram.

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Навіть після розпаду дуету "Время и Стекло" Дорофєєва та Завгородій підтримують дружні стосунки. Тож співачка була однією з перших, хто дізнався про важливу новину в житті подружжя.

Надя записала зворушливе відео із Олексієм та Юлією під свою пісню "Там, де ти".

Також Дорофєєва розповіла, що вони із Позитивом свого часу уклали парі, у кого з них першим з'явиться малюк. Співачка була дуже щаслива привітати друга із його перемогою.

"Десь коли нам було по 23-25 років , ми сперечалися, хто буде першим. Ти переміг. Льошка, я так радію за вас з Юлею. Будьте щасливими — це найголовніше", — звернулася до Олексія Надя.

Раніше Надя Дорофєєва замилувала ніжним поцілунком зі своїм чоловіком на камеру.

Також ми писали, що зірка "Кріпосної" після розлучення з чоловіком несподівано оголосила про другу вагітність.