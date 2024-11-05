Надя Дорофеева мило отреагировала на то, что Позитив станет отцом - видео

Надя Дорофеева и Позитив. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева отреагировала новость о предстоящем пополнении в семье певца Позитива (Алексей Завгородний) и его супруги Юлии Сахневич. Артистка поздравила коллегу особое видео и рассказала об их пари.

Публикацию звезда сделала на своей странице в Instagram.

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Даже после распада дуэта "Время и Стекло" Дорофеева и Завгородия поддерживают дружеские отношения. Так что певица была одной из первых, кто узнал о важной новости в жизни супругов.

Надя записала трогательное видео с Алексеем и Юлией под свою песню "Там, де ти".

Также Дорофеева рассказала, что они с Позитивом в свое время заключили пари, у кого из них первым появится малыш. Певица была очень счастлива поздравить друга с его победой.

"Где-то когда нам было по 23-25 лет, мы спорили, кто будет первым. Ты победил. Лешка, я так радуюсь за вас с Юлей. Будьте счастливы — это самое главное", — обратилась к Алексею Надя.

Раньше Надя Дорофеева восхищала нежным поцелуем со своим мужем на камеру.

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