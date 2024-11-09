Миша Кацурин показал счастливые мгновения с Надей Дорофеевой и детьми - фото

Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Ресторатор Миша Кацурин поделился счастливыми моментами, которые провел вместе со своими близкими. На фото шоумен показался рядом с женой, певицей Надей Дорофеевой и своими детьми.

Фотографии Кацурин опубликовал в Instagram.

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В своем блоге ресторатор сделал символическую подборку фото, в которой показал, что происходило в его жизни месяц.

На первом кадре Кацурин позировал в кадре с Дорофеевой. Улыбающаяся пара обнимала друг друга на камеру.

Миша Кацурин и Надя Дорофеева. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Следующим фото мужчина певицы умиляет всех фанов. Кацурин показал уютный семейный кадр, на котором Дорофеева лежит в постели вместе с сыном и дочерью.

Надя Дорофеева с детьми Миши Кацурин. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Также Миша показал, как проводит время с детьми. Звездный отец вместе с сыном и дочерью что-то готовил, сидя на берегу водоема на закате.

Миша Кацурин с детьми. Фото: instagram.com/misha_katsurin

Ранее бывшая супруга Миши Кацурина показала романтические поцелуи с Владимиром Дантесом в Карпатах.

Также Надя Дорофеева показала, как провела время с Мишей Кацуриным во время гастролей.