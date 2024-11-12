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Монатік презентував картини на благодійній виставці — фото

12 листопада 2024 17:05
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Монатік вперше показав свої картини — фото
Український співак Дмитро Монатік. Фото: менеджмент артиста.
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Відомий український співак Монатік презентував першу художню виставку The Views. Роботи були створені у співпраці з українським мистецьким проєктом KOTO.

Про це повідомляє менеджмент артиста.

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Виставка Монатіка 
 

У київському ЦУМі відбулася закрита презентація першої персональної виставки MONATIK "The Views", де запрошені гості першими побачили картини митця та арт-об'єкти, створені у співпраці з українським мистецьким проєктом KOTO.

MONATIK також підготував унікальний арт-перформанс, що занурив гостей в атмосферу "Вічно танцюючої людини" — художнього образу, який став знаковим у творчості артиста.

Запрошення на подію гості отримали у вигляді жовтого куба — символу події, який потрібно було скласти як головоломку, щоб відкрити інформацію про місце та час заходу. 

Презентація тривала понад 8 годин і перетворилася на театралізоване мистецьке дійство. Відвідувачі занурилися у світ мистецтва під супровід акторів з Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, а сценарії для кожної картини та арт-об’єкта були написані самим MONATIK. Головний арт-об’єкт виставки — батискаф, який запрошує глядачів поринути в глибини фантазії, став центром усього простору.

Монатік презентував виставку
Робота Дмитра Монатіка. Фото: менеджмент артиста.
Монатік створив картини
Арт-об'єкт, створений Дмитром Монатіком. Фото: менеджмент артиста
Монатік пише картини
Дмитро Монатік із родиною. Фото: менеджмент артиста

Гостями заходу стали: Іван Фролов (FROLOV), Руслан Багінський (Ruslan Baginskiy), Марія Єфросиніна, DOROFEEVA та Міша Кацурін, Антон Тимошенко, Женя Янович, Юрій Горбунов та Катя Осадча, Григорій Решетник, DANTES та Даша Кацуріна, POSITIFF, Пилип Коляденко, Саша Терен, ALYONA ALYONA, Даша Квіткова, Євген Кошовий, Алан Бадоєв, Фагот, Антон Птушкін, Сабіна Мусіна, Артур Кулаковський, Марія Гаврилюк (GUNIA), Анна Федорова (german apparel), Оксана Шаповалова (T.Mosca), Володимир Завадюк, Олексій Гончаренко, ROXOLANA, Руслан Махов, Дар’я Біла, Євген Таллер, Галицька Діва, KLER LERA, Шилько Павло, Мушег Циронян, Соня Плакидюк та багато інших. Загалом захід відвідало понад 400 осіб.

Колаборація є важливим етапом у розвитку MONATIK як митця. Розширюючи межі свого впливу у світі мистецтва, він прагне показати, що творчість не має кордонів, а кожна нова форма — це ще один спосіб самовираження та комунікації з глядачем. 

Виставка The Views триватиме з 11 до 24 листопада на 7-му поверсі ЦУМу (вул.Хрещатик, 38).

Вхід на виставку — благодійний: кожен гість може зробити внесок у фонд Tabletochki, що підтримує дітей, які борються з раком. Усі зібрані кошти будуть передані до фонду після завершення виставки, тож ця подія — не лише можливість познайомитися з новою гранню таланту MONATIK, а й спосіб підтримати тих, хто потребує допомоги.  

Нагадаємо, ми розповідали про нову пісню "Назавжди" Монатіка, кліп на яку зняли в унікальному місці. Також артист щемливо привітав дружину з днем народження.

співак картини виставки українські зірки Дмитро Монатік

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