Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Монатик презентовал картины на благотворительной выставке — фото arrow

Монатик презентовал картины на благотворительной выставке — фото

12 ноября 2024 17:05
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор
Монатик впервые показал свои картины.
Украинский певец Дмитрий Монатик. Фото: менеджмент артиста.
Полина Барская - Редактор
Полина Барская
Редактор

Известный украинский певец Монатик представил первую художественную выставку The Views. Работы были созданы в сотрудничестве с украинским художественным проектом KOTO.

Об этом сообщает менеджмент артиста.

Читайте также:

Выставка Монатика

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dmytro Monatik (@monatik_official)

В киевском ЦУМе состоялась закрытая презентация первой персональной выставки MONATIK "The Views", где приглашенные гости первыми увидели картины художника и арт-объекты, созданные в сотрудничестве с украинским художественным проектом KOTO.

MONATIK также подготовил уникальный арт-перформанс, погрузивший гостей в атмосферу "Вечно танцующего человека" — художественного образа, ставшего знаковым в творчестве артиста.

Приглашение на событие гости получили в виде желтого куба – символа события, который нужно было составить в качестве головоломки, чтобы открыть информацию о месте и времени мероприятия.

Презентация длилась более 8 часов и превратилась в театрализованное действо. Посетители погрузились в мир искусства под сопровождение актеров из Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, а сценарии каждой картины и арт-объекта были написаны самим MONATIK. Главный арт-объект выставки — батискаф, приглашающий зрителей погрузиться в глубины фантазии, стал центром всего пространства.

Монатик представил выставку
Работа Дмитрия Монатика. Фото: менеджмент артиста.
Монатик создал картины
Арт-объект, созданный Дмитрием Монатиком. Фото: менеджмент артиста
Монатик пишет картины
Дмитрий Монатик с семьей. Фото: менеджмент артиста

Гостями мероприятия стали: Иван Фролов (FROLOV), Руслан Багинский (Ruslan Baginskiy), Мария Ефросинина, DOROFEEVA и Миша Кацурин, Антон Тимошенко, Женя Янович, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Григорий Решетник, DANTES и Даша Кацурина, POSITIFF, Филипп Коля Саша Терен, ALYONA ALYONA, Даша Цветкова, Евгений Кошевой, Алан Бадоев, Фагот, Антон Птушкин, Сабина Мусина, Артур Кулаковский, Мария Гаврилюк (GUNIA), Анна Федорова (german apparel), Оксана Шаповалова (T.Mosca), Владимир Алексей Гончаренко, ROXOLANA, Руслан Махов, Дарья Белая, Евгений Таллер, Галицкая Дева, KLER LERA, Шилько Павел, Мушег Циронян, Соня Плакидюк и многие другие. Всего мероприятие посетило более 400 человек.

Коллаборация является важным этапом развития MONATIK как художника. Расширяя пределы своего влияния в мире искусства, он стремится показать, что у творчества нет границ, а каждая новая форма — это еще один способ самовыражения и коммуникации со зрителем.

Выставка The Views продлится с 11 по 24 ноября на 7-м этаже ЦУМа (ул. Крещатик, 38).

Вход на выставку — благотворительный: каждый гость может внести вклад в фонд Tabletochki, поддерживающий борющихся с раком детей. Все собранные средства будут переданы в фонд после завершения выставки, поэтому это событие — не только возможность познакомиться с новой гранью таланта MONATIK, но и способ поддержать нуждающихся в помощи.

Напомним, мы рассказывали о новой песне "Назавжди" Монатика, клип на которую сняли в уникальном месте. Также артист трогательно поздравил жену с днем рождения.

певец картины выставки украинские звезды Дмитрий Монатик

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:07 Дешевле не найти — в Одессе продают двухуровневый таунхаус, фото

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Срочная новость

17:56 На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни

17:51 Украина потеряла 300 млн грн из-за схем с фортификациями, — БЕБ

17:47 Снег осенью — синоптики рассказали погоду в Харькове завтра

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

17:39 Нардеп Костенко раскритиковал расформирование ТЦК

17:32 Укргидрометцентр напугал прогнозом на завтра — к чему готовиться

17:25 Нардеп объяснил детали декриминализации видео для взрослых

17:24 Сложный выбор — какую валюту лучше выбрать для сбережений

17:23 В Одессе восстановят популярный маршрут трамвая — когда ждать

18:07 Дешевле не найти — в Одессе продают двухуровневый таунхаус, фото

Срочная новость

17:56 На Київщині пролунали вибухи — чим атакують росіяни

17:51 Украина потеряла 300 млн грн из-за схем с фортификациями, — БЕБ

17:47 Снег осенью — синоптики рассказали погоду в Харькове завтра

17:39 Нардеп Костенко раскритиковал расформирование ТЦК

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

17:32 Укргидрометцентр напугал прогнозом на завтра — к чему готовиться

17:25 Нардеп объяснил детали декриминализации видео для взрослых

17:24 Сложный выбор — какую валюту лучше выбрать для сбережений

17:23 В Одессе восстановят популярный маршрут трамвая — когда ждать

Новость с фото

17:23 Коллекционеры в восторге — какие старые телефоны стали ценными

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп объяснил, когда в Украине увеличат налоги

Text

15:22 Камельчук назвал расходы на ежемесячные премии учителям

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке