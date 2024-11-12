Монатик впервые показал свои картины.

Украинский певец Дмитрий Монатик. Фото: менеджмент артиста.

Известный украинский певец Монатик представил первую художественную выставку The Views. Работы были созданы в сотрудничестве с украинским художественным проектом KOTO.

Об этом сообщает менеджмент артиста.

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Выставка Монатика

В киевском ЦУМе состоялась закрытая презентация первой персональной выставки MONATIK "The Views", где приглашенные гости первыми увидели картины художника и арт-объекты, созданные в сотрудничестве с украинским художественным проектом KOTO.

MONATIK также подготовил уникальный арт-перформанс, погрузивший гостей в атмосферу "Вечно танцующего человека" — художественного образа, ставшего знаковым в творчестве артиста.

Приглашение на событие гости получили в виде желтого куба – символа события, который нужно было составить в качестве головоломки, чтобы открыть информацию о месте и времени мероприятия.

Презентация длилась более 8 часов и превратилась в театрализованное действо. Посетители погрузились в мир искусства под сопровождение актеров из Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, а сценарии каждой картины и арт-объекта были написаны самим MONATIK. Главный арт-объект выставки — батискаф, приглашающий зрителей погрузиться в глубины фантазии, стал центром всего пространства.

Работа Дмитрия Монатика. Фото: менеджмент артиста.

Арт-объект, созданный Дмитрием Монатиком. Фото: менеджмент артиста

Дмитрий Монатик с семьей. Фото: менеджмент артиста

Гостями мероприятия стали: Иван Фролов (FROLOV), Руслан Багинский (Ruslan Baginskiy), Мария Ефросинина, DOROFEEVA и Миша Кацурин, Антон Тимошенко, Женя Янович, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Григорий Решетник, DANTES и Даша Кацурина, POSITIFF, Филипп Коля Саша Терен, ALYONA ALYONA, Даша Цветкова, Евгений Кошевой, Алан Бадоев, Фагот, Антон Птушкин, Сабина Мусина, Артур Кулаковский, Мария Гаврилюк (GUNIA), Анна Федорова (german apparel), Оксана Шаповалова (T.Mosca), Владимир Алексей Гончаренко, ROXOLANA, Руслан Махов, Дарья Белая, Евгений Таллер, Галицкая Дева, KLER LERA, Шилько Павел, Мушег Циронян, Соня Плакидюк и многие другие. Всего мероприятие посетило более 400 человек.

Коллаборация является важным этапом развития MONATIK как художника. Расширяя пределы своего влияния в мире искусства, он стремится показать, что у творчества нет границ, а каждая новая форма — это еще один способ самовыражения и коммуникации со зрителем.

Выставка The Views продлится с 11 по 24 ноября на 7-м этаже ЦУМа (ул. Крещатик, 38).

Вход на выставку — благотворительный: каждый гость может внести вклад в фонд Tabletochki, поддерживающий борющихся с раком детей. Все собранные средства будут переданы в фонд после завершения выставки, поэтому это событие — не только возможность познакомиться с новой гранью таланта MONATIK, но и способ поддержать нуждающихся в помощи.

Напомним, мы рассказывали о новой песне "Назавжди" Монатика, клип на которую сняли в уникальном месте. Также артист трогательно поздравил жену с днем рождения.