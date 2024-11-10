Володимир Дантес показав свої тренування разом з Дашею Кацуріною

Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Відомий український співак Володимир Дантес показав шанувальникам, як піклується про своє здоров'я разом зі своєю коханою, бізнесвумен Дашею Кацуріною. Артист приділяє час фізичним навантаженням у тренажерному залі.

Про це він розповів в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Артист поділився кадрами з занять у тренажерному залі. Дантес показав, як його кохана Даша Кацуріна підіймає важкі гантелі. Музикант пожартував, що вони вдвох "знущаються" над собою важкими вправами, поки інші насолоджується життям на інших заняттях у залі та в сауні.

"Поки ми з Дашею Кацуріною жорстко залізо тягаємо, люди на групових тренуваннях, на пілатесі, в сауні", — написав виконавець.

Володимир Дантес та Даша Кацуріна у тренажерному залі. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Нагадаємо, раніше артист розповідав про те, як зустрічає кохану із відпустки. А також раніше Надя Дорофєєва замилувала ніжними кадрами із Мішею Кацуріним на відпочинку.