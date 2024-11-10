Владимир Дантес показал свои тренировки вместе с Дашей Кацуриной

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Известный украинский певец Владимир Дантес показал поклонникам, как заботится о своем здоровье вместе со своей любимой, бизесвумен Дашей Кацуриной. Артист уделяет время физическим нагрузкам в тренажерном зале.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице в Instagram.

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Артист поделился кадрами по занятиям в тренажерном зале. Дантес показал, как его возлюбленная Даша Кацурина поднимает тяжелые гантели. Музыкант пошутил, что они вдвоем "издеваются" над собой тяжелыми упражнениями, пока другие наслаждаются жизнью на других занятиях в зале и в сауне.

"Пока мы с Дашей Кацуриной жестко железо таскаем, люди на групповых тренировках, на пилатесе, в сауне", — написал исполнитель.

Владимир Дантес и Даша Кацурин в тренажерном зале. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Напомним, ранее артист рассказывал о том, как встречает любимую из отпуска. А также раньше Надя Дорофеева восхищалась нежными кадрами с Мишей Кацуриным на отдыхе.