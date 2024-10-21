Хурма — користь для здоровʼя людини та кому треба їсти ягоду

Людина, яка бере хурму з кошика. Фото: Frutasdobrasil.org

Хурму зазвичай можна побачити в магазинах вже у другій половині осені, коли все ж таки варто її придбати. Медики пояснили, як ця сезонна ягода впливає на організм людини і яким людям варто включити хурму в свій раціон.

Про це повідомляє Healthline.

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Не секрет, що хурму люблять далеко не всі, але медики рекомендують змінити свою думку. Річ у тому, що ця ягода насправді має чималу користь для організму, тому її варто почати їсти. Медики розповіли, в чому її користь і кому її слід додати до раціону.

Хурма в розрізаному вигляді. Фото: Freepik

Які корисні властивості має хурма

До складу хурми входить велика кількість вітамінів А, В і С, а восени особливо необхідно зміцнювати імунну систему. Медики наголошують, що всі вітаміни групи В покращують стан нервової системи, тому лікарі зазвичай назначають їх після складних операцій з нейрохірургії.

Також до складу хурми входить достатньо таких поживних елементів, як:

Залізо

Йод

Кальцій

Калій

Фосфор

Магній

Марганець

Ще ця сезонна ягода здатна знизити ризик розвитку атеросклерозу, зменшує набряклість тіла і підтримує функціонування нирок. До того ж хурма містить багато антиоксидантів, завдяки чому зменшує кількість вільних радикалів і, тим самим, уповільнює раннє старіння клітин в організмі.

Також хурма може позбавити людину від різних розладів шлунково-кишківникового тракту.

Людина, яка тримає хурму. Фото: Testing Table

Кому варто почати їсти хурму

Медики рекомендують включити хурму в свій раціон людям, які страждають від анемії та підвищеного рівня "поганого" холестерину. До того ж цю сезонну ягоду варто їсти тим, хто страждає від хвороб ШКТ, і жінкам, які чекають на дитину.

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