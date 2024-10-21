Хурма — польза для здоровья человека и кому нужно есть ягоду

Человек, который берет хурму из корзины. Фото: Frutasdobrasil.org

Хурму обычно можно увидеть в магазинах уже во второй половине осени, когда все же стоит ее приобрести. Медики объяснили, как эта сезонная ягода влияет на организм человека и каким людям следует включить хурму в свой рацион.

Об этом сообщает Healthline.

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Не секрет, что хурму любят далеко не все, но медики рекомендуют изменить свое мнение. Дело в том, что эта ягода на самом деле имеет немалую пользу для организма, поэтому ее следует начать есть. Медики рассказали, в чем ее польза и кому ее следует добавить в рацион.

Хурма в разрезанном виде. Фото: Freepik

Какие полезные свойства имеет хурма

В состав хурмы входит большое количество витаминов А, В и С, а осенью особенно необходимо укреплять иммунную систему. Медики отмечают, что все витамины группы В улучшают состояние нервной системы, поэтому врачи обычно назначают их после сложных операций по нейрохирургии.

Также в состав хурмы входит достаточно таких питательных элементов, как:

Железо

Йод

Кальций

Калий

Фосфор

Магний

Марганец

Еще эта сезонная ягода способна снизить риск развития атеросклероза, уменьшает отечность тела и поддерживает функционирование почек. К тому же, хурма содержит много антиоксидантов, благодаря чему уменьшает количество свободных радикалов и, тем самым, замедляет раннее старение клеток в организме.

Также хурма может избавить человека от разных расстройств желудочно-кишечного тракта.

Человек, держащий хурму. Фото: Testing Table

Кому стоит начать есть хурму

Медики рекомендуют включить хурму в свой рацион людям, страдающим от анемии и повышенного уровня "плохого" холестерина. К тому же, эту сезонную ягоду следует есть тем, кто страдает от болезней ЖКТ, и женщинам, которые ждут ребенка.

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