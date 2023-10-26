Що приготувати українцям у разі відключення світла та газу — список страв

Українцям на замітку: що приготувати у разі відключення світла та газу
Сьогодні українці змушені жити в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія 24 лютого 2022 року, а з наближенням холодів ще й є ризик того, що знову доведеться сидіть без газу та світла. Багато людей замислюються над тим, чим харчуватися в такій ситуації.
Новини.LIVE розповідає про те, що можна приготувати в умовах відсутності газу та світла.
Важливі поради при відключенні газу та світла
Насамперед варто купити продукти, які не псуються швидко та можуть вгамувати голод. До списку таких продуктів входять:
- хлібці,
- гранол,
- сухарики,
- консерви,
- паштети,
- консервовані овочі,
- каші та супи швидкого приготування.
Людині потрібна певна кількість корисних компонентів, які допоможуть їй зберігати необхідну життєдіяльність. Навіть за умови відключенні газу, води та світла можна вживати:
- жир (горіхи, насіння, фета, бринза або витриманий сир, печінка тріски, сало, оливки тощо);
- білки (квасоля, сушене м’ясо та риба, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус, м’ясні та печінкові паштети тощо);
- вуглеводи (кус-кус, лаваш, вівсянка швидкого приготування, гриби, хліб та хлібці тощо);
- овочі та фрукти (капуста, квашені огірки, морква, помідори, яблука, апельсини, банани тощо).
Що приготувати без світла
Тим, хто має вдома електричну плиту, варто придбати туристичні газові пальники та декілька газових балонів. Якщо у вас вдома є таке або ви це придбали, тоді можна приготувати:
- варені яйця з кашею швидкого приготування та свіжими чи консервованими овочами;
- лаваш із сиром і зеленню у поєднанні з хлібцями та консервованою рибою;
- запарену вівсянку з горіхами і сухофруктами, поєднавши з йогуртом та свіжими фруктами;
- варені яйця з хлібцями, консервованою рибою та овочами.
Можна також приготувати страви на багатті, якщо вдома немає газової плити, наприклад:
- кашу з тушонкою та спеціями;
- суп з м’ясом, картоплею, крупою та спеціями;
- солодку кашу зі згущеним молоком та родзинками;
- запечені у фользі овочі;
- картоплю із салом та смаженими сосисками;
- чай або каву.
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