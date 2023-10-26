Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Українцям на замітку: що приготувати у разі відключення світла та газу arrow

Українцям на замітку: що приготувати у разі відключення світла та газу

26 жовтня 2023 21:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати українцям у разі відключення світла та газу — список страв
Бабуся, яка їсть без світла. Фото: CNN
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сьогодні українці змушені жити в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія 24 лютого 2022 року, а з наближенням холодів ще й є ризик того, що знову доведеться сидіть без газу та світла. Багато людей замислюються над тим, чим харчуватися в такій ситуації.

Новини.LIVE розповідає про те, що можна приготувати в умовах відсутності газу та світла.

Читайте також:

Важливі поради при відключенні газу та світла

Насамперед варто купити продукти, які не псуються швидко та можуть вгамувати голод. До списку таких продуктів входять:

  • хлібці,
  • гранол,
  • сухарики,
  • консерви,
  • паштети,
  • консервовані овочі,
  • каші та супи швидкого приготування.

Людині потрібна певна кількість корисних компонентів, які допоможуть їй зберігати необхідну життєдіяльність. Навіть за умови відключенні газу, води та світла можна вживати:

  • жир (горіхи, насіння, фета, бринза або витриманий сир, печінка тріски, сало, оливки тощо);
  • білки (квасоля, сушене м’ясо та риба, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус, м’ясні та печінкові паштети тощо);
  • вуглеводи (кус-кус, лаваш, вівсянка швидкого приготування, гриби, хліб та хлібці тощо);
  • овочі та фрукти (капуста, квашені огірки, морква, помідори, яблука, апельсини, банани тощо).
Человек, который готовит без света
Людина, яка готує без світла. Фото: ТСН

Що приготувати без світла

Тим, хто має вдома електричну плиту, варто придбати туристичні газові пальники та декілька газових балонів. Якщо у вас вдома є таке або ви це придбали, тоді можна приготувати:

  • варені яйця з кашею швидкого приготування та свіжими чи консервованими овочами;
  • лаваш із сиром і зеленню у поєднанні з хлібцями та консервованою рибою;
  • запарену вівсянку з горіхами і сухофруктами, поєднавши з йогуртом та свіжими фруктами;
  • варені яйця з хлібцями, консервованою рибою та овочами.

Можна також приготувати страви на багатті, якщо вдома немає газової плити, наприклад:

  • кашу з тушонкою та спеціями;
  • суп з м’ясом, картоплею, крупою та спеціями;
  • солодку кашу зі згущеним молоком та родзинками;
  • запечені у фользі овочі;
  • картоплю із салом та смаженими сосисками;
  • чай або каву.

Нагадаємо, ми писали про те, які страви можна приготувати з калини взимку. 

Раніше ми розповідали про те, які страви з гарбуза можна приготувати восени 2023 року. 

Також ми повідомляли про те, як можна приготувати смачний пиріг з горіхами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі