Що приготувати українцям у разі відключення світла та газу — список страв

Бабуся, яка їсть без світла. Фото: CNN

Сьогодні українці змушені жити в умовах повномасштабної війни, яку розпочала Росія 24 лютого 2022 року, а з наближенням холодів ще й є ризик того, що знову доведеться сидіть без газу та світла. Багато людей замислюються над тим, чим харчуватися в такій ситуації.

Новини.LIVE розповідає про те, що можна приготувати в умовах відсутності газу та світла.

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Насамперед варто купити продукти, які не псуються швидко та можуть вгамувати голод. До списку таких продуктів входять:

хлібці,

гранол,

сухарики,

консерви,

паштети,

консервовані овочі,

каші та супи швидкого приготування.

Людині потрібна певна кількість корисних компонентів, які допоможуть їй зберігати необхідну життєдіяльність. Навіть за умови відключенні газу, води та світла можна вживати:

жир (горіхи, насіння, фета, бринза або витриманий сир, печінка тріски, сало, оливки тощо);

білки (квасоля, сушене м’ясо та риба, кисломолочні сири, сухе молоко, хумус, м’ясні та печінкові паштети тощо);

вуглеводи (кус-кус, лаваш, вівсянка швидкого приготування, гриби, хліб та хлібці тощо);

овочі та фрукти (капуста, квашені огірки, морква, помідори, яблука, апельсини, банани тощо).

Людина, яка готує без світла. Фото: ТСН

Що приготувати без світла

Тим, хто має вдома електричну плиту, варто придбати туристичні газові пальники та декілька газових балонів. Якщо у вас вдома є таке або ви це придбали, тоді можна приготувати:

варені яйця з кашею швидкого приготування та свіжими чи консервованими овочами;

лаваш із сиром і зеленню у поєднанні з хлібцями та консервованою рибою;

запарену вівсянку з горіхами і сухофруктами, поєднавши з йогуртом та свіжими фруктами;

варені яйця з хлібцями, консервованою рибою та овочами.

Можна також приготувати страви на багатті, якщо вдома немає газової плити, наприклад:

кашу з тушонкою та спеціями;

суп з м’ясом, картоплею, крупою та спеціями;

солодку кашу зі згущеним молоком та родзинками;

запечені у фользі овочі;

картоплю із салом та смаженими сосисками;

чай або каву.

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