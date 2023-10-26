Что приготовить украинцам в случае отключения света и газа — список блюд

Бабушка, которая ест без света. Фото: CNN

Сегодня украинцы вынуждены жить в условиях полномасштабной войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года, а с приближением холодов еще есть риск того, что снова придется сидеть без газа и света. Многие задумываются над тем, чем питаться в такой ситуации.

Новини.LIVE рассказывает о том, что можно приготовить в условиях отсутствия газа и света.

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Прежде всего, стоит купить продукты, которые не портятся быстро и могут утолить голод. В список таких продуктов входят:

хлебцы,

гранола,

сухарики,

консервы,

паштеты,

консервированные овощи,

каши и супы быстрого приготовления.

Человеку нужно определенное количество полезных компонентов, которые помогут ему сохранять необходимую жизнедеятельность. Даже при отключении газа, воды и света, можно использовать:

жир (орехи, семена, фета, брынза или выдержанный сыр, печень трески, сало, оливки и т.д.);

белки (фасоль, сушеное мясо и рыба, кисломолочные сыры, сухое молоко, хумус, мясные и печеночные паштеты);

углеводы (кус-кус, лаваш, овсянка быстрого приготовления, грибы, хлеб и хлебцы и т.д.);

овощи и фрукты (капуста, квашеные огурцы, морковь, помидоры, яблоки, апельсины, бананы и т.п.).

Человек, который готовит без света. Фото: ТСН

Что приготовить без света

Тем, кто имеет дома электрическую плиту, стоит купить туристические газовые горелки и несколько газовых баллонов. Если у вас дома есть такое или вы это приобрели, тогда можно приготовить:

вареные яйца с кашей быстрого приготовления и свежими или консервированными овощами;

лаваш с сыром и зеленью в сочетании с хлебцами и консервированной рыбой;

запаренную овсянку с орехами и сухофруктами, соединив с йогуртом и свежими фруктами;

вареные яйца с хлебцами, консервированной рыбой и овощами.

Можно также приготовить блюда на костре, если дома нет газовой плиты, например:

кашу с тушенкой и специями;

суп с мясом, картофелем, крупой и специями;

сладкую кашу со сгущенкой и изюмом;

запеченные в фольге овощи;

картофель с салом и жареными сосисками;

чай или кофе.

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