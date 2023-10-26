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Украинцам на заметку: что приготовить при отключении света и газа

26 октября 2023 21:43
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить украинцам в случае отключения света и газа — список блюд
Бабушка, которая ест без света. Фото: CNN
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сегодня украинцы вынуждены жить в условиях полномасштабной войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года, а с приближением холодов еще есть риск того, что снова придется сидеть без газа и света. Многие задумываются над тем, чем питаться в такой ситуации.

Новини.LIVE рассказывает о том, что можно приготовить в условиях отсутствия газа и света.

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Прежде всего, стоит купить продукты, которые не портятся быстро и могут утолить голод. В список таких продуктов входят:

  • хлебцы,
  • гранола,
  • сухарики,
  • консервы,
  • паштеты,
  • консервированные овощи,
  • каши и супы быстрого приготовления.

Человеку нужно определенное количество полезных компонентов, которые помогут ему сохранять необходимую жизнедеятельность. Даже при отключении газа, воды и света, можно использовать:

  • жир (орехи, семена, фета, брынза или выдержанный сыр, печень трески, сало, оливки и т.д.);
  • белки (фасоль, сушеное мясо и рыба, кисломолочные сыры, сухое молоко, хумус, мясные и печеночные паштеты);
  • углеводы (кус-кус, лаваш, овсянка быстрого приготовления, грибы, хлеб и хлебцы и т.д.);
  • овощи и фрукты (капуста, квашеные огурцы, морковь, помидоры, яблоки, апельсины, бананы и т.п.).
Человек, который готовит без света
Человек, который готовит без света. Фото: ТСН

Что приготовить без света

Тем, кто имеет дома электрическую плиту, стоит купить туристические газовые горелки и несколько газовых баллонов. Если у вас дома есть такое или вы это приобрели, тогда можно приготовить:

  • вареные яйца с кашей быстрого приготовления и свежими или консервированными овощами;
  • лаваш с сыром и зеленью в сочетании с хлебцами и консервированной рыбой;
  • запаренную овсянку с орехами и сухофруктами, соединив с йогуртом и свежими фруктами;
  • вареные яйца с хлебцами, консервированной рыбой и овощами.

Можно также приготовить блюда на костре, если дома нет газовой плиты, например:

  • кашу с тушенкой и специями;
  • суп с мясом, картофелем, крупой и специями;
  • сладкую кашу со сгущенкой и изюмом;
  • запеченные в фольге овощи;
  • картофель с салом и жареными сосисками;
  • чай или кофе.

Напомним, мы писали о том, какие блюда можно приготовить из калины зимой.

Раньше мы рассказывали о том, какие блюда из тыквы можно приготовить осенью 2023 года.

Также мы сообщали о том, как можно приготовить вкусный пирог с орехами.

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