Что приготовить украинцам в случае отключения света и газа — список блюд

Украинцам на заметку: что приготовить при отключении света и газа
Сегодня украинцы вынуждены жить в условиях полномасштабной войны, которую начала Россия 24 февраля 2022 года, а с приближением холодов еще есть риск того, что снова придется сидеть без газа и света. Многие задумываются над тем, чем питаться в такой ситуации.
Новини.LIVE рассказывает о том, что можно приготовить в условиях отсутствия газа и света.
Важные советы при отключении газа и света
Прежде всего, стоит купить продукты, которые не портятся быстро и могут утолить голод. В список таких продуктов входят:
- хлебцы,
- гранола,
- сухарики,
- консервы,
- паштеты,
- консервированные овощи,
- каши и супы быстрого приготовления.
Человеку нужно определенное количество полезных компонентов, которые помогут ему сохранять необходимую жизнедеятельность. Даже при отключении газа, воды и света, можно использовать:
- жир (орехи, семена, фета, брынза или выдержанный сыр, печень трески, сало, оливки и т.д.);
- белки (фасоль, сушеное мясо и рыба, кисломолочные сыры, сухое молоко, хумус, мясные и печеночные паштеты);
- углеводы (кус-кус, лаваш, овсянка быстрого приготовления, грибы, хлеб и хлебцы и т.д.);
- овощи и фрукты (капуста, квашеные огурцы, морковь, помидоры, яблоки, апельсины, бананы и т.п.).
Что приготовить без света
Тем, кто имеет дома электрическую плиту, стоит купить туристические газовые горелки и несколько газовых баллонов. Если у вас дома есть такое или вы это приобрели, тогда можно приготовить:
- вареные яйца с кашей быстрого приготовления и свежими или консервированными овощами;
- лаваш с сыром и зеленью в сочетании с хлебцами и консервированной рыбой;
- запаренную овсянку с орехами и сухофруктами, соединив с йогуртом и свежими фруктами;
- вареные яйца с хлебцами, консервированной рыбой и овощами.
Можно также приготовить блюда на костре, если дома нет газовой плиты, например:
- кашу с тушенкой и специями;
- суп с мясом, картофелем, крупой и специями;
- сладкую кашу со сгущенкой и изюмом;
- запеченные в фольге овощи;
- картофель с салом и жареными сосисками;
- чай или кофе.
Напомним, мы писали о том, какие блюда можно приготовить из калины зимой.
Раньше мы рассказывали о том, какие блюда из тыквы можно приготовить осенью 2023 года.
Также мы сообщали о том, как можно приготовить вкусный пирог с орехами.
Читайте Новини.LIVE!