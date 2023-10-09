Що приготувати з гарбуза — три найсмачніші осінні рецепти

Смачні осінні страви з гарбуза на кожен день та на свята. Фото: shutterstock.com

Осінь — пора яскравих, ароматних і дуже смачних гарбузів. З цього помаранчевого продукту можна легко приготувати як перші страви, так другі гарячі страви, закуски, салати й навіть безліч різноманітних десертів.

Тож, Новини.LIVE підготував добірку корисних рецептів страв з гарбуза, які готуються дуже просто та швидко, а головне підкорять вас своїм неперевершеним смаком.

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Рецепт вишуканого крем-супу з гарбуза

Інгредієнти: вода — 800 мл;

гарбуз — 600 г;

морква — 100 г;

цибуля ріпчаста — 50 г;

часник — 4 зуб.;

оливкова олія — 30 г;

бекон — 100 г;

вершки 20% — 100 мл;

чорний перець — на свій смак;

сіль — на свій смак;

розмарин — гілочка;

чебрець — кілька гілочок;

куркума — ½ ч.л.;

мускатний горіх — ½ ч.л.

гарбузове насіння — 20 г. Страва виходить надзвичайно ароматна й з вишуканим смаком. І нехай вас не лякає кількість інгредієнтів та спецій, адже готується такий суп дуже швидко. Крем-суп з гарбуза. Фото: istockphoto.com Готуємо крем-суп з гарбуза покроково: Гарбуз слід ретельно очистити від шкірки та нарізати на шматки середнього розміру. Моркву також слід очистити та нарізати на дрібні шматочки. Гарбуз і моркву викласти в каструлю, залити водою та поставити на вогонь. Після того, як вода закипить, варити овочі 25-30 хвилин. Готовність овочів можна зрозуміти за їх м'якістю. Воду з овочів не виливаємо! Далі слід додати куркуму, мускатний горіх, чорний перець, солі на свій смак. Тим часом очистьте цибулю та часник. Наріжте їх дрібними кубиками. На розігріту сковорідку налити оливкову олію, викласти цибулю та часник. Обсмажувати до золотистого кольору на середньому вогні. Додати до вже готових гарбуза та моркви. На пательні де обсмажувалась цибуля з часником, обсмажуємо до золотистої скоринки бекон з розмарином та чебрецем. За допомогою блендера збити овочі у пюре та додати вершки. Довести суп-пюре з гарбуза до кипіння та зняти з вогню. Насипати у гарну тарілку та додати насіння гарбуза і бекон, який наситився смаком трав. Смачного!

Гарбузові капкейки — простий та смачний рецепт

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

ванільний цукор у пакетику — 1 шт.;

олія — 60 мл;

йогурт/кефір — 120 мл;

мускатний горіх — 1 ч.л.;

кориця — 1 ч.л.;

розпушувач для тіста — 1 шт.;

масло (для горіхової крихти) — 50 г;

мед — 120 мл;

горіхи — 100 г;

борошно — 200 г;

гарбузове пюре — 200 г;

цукор — на свій смак;

вершки 33% — 250 мл;

ягоди (для соусу) — 200 г;

цукор (для соусу) — 4 ст.л.

Покроковий рецепт приготування гарбузових капкейків:

Спочатку готуємо найголовніше — тісто. Для цього змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, мускатний горіх, корицю, розпушувач, ванільний цукор, сіль. Далі окремо з’єднуємо рідкі компоненти: кефір/йогурт, мед, яйця, соняшникова олія, гарбузове пюре. Обидві суміші ретельно перемішуємо, щоб утворилася однорідна маса. У змащені маслом форми для капкейків викладаємо тісто і посипаємо горіховою крихтою. Для її приготування горіхи добре перемелюємо і змішуємо з вершковим маслом і цукром. Капкейки випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 20-30 хвилин. Після капкейки виймаємо і даємо охолонути у формі близько 10 хвилин.

Готуємо ягідно-вершковий соус:

Змішуємо з вершками ягоди та цукор. Збити блендером.

Перед подачею капкейки прикрашаємо ягідно-вершковим соусом. Зверху можна натерти трохи шоколаду або посипати корицею.

Гарбузові капкейки на осінь. Фото: google.com

Бездоганний салат із гарбузом і бринзою — рецепт

Інгредієнти:

гарбуз — 400 г;

бринза — 200 г;

груша стигла — 1 шт.;

рукола — 50 г;

шпинат — 50 г;

волоські горіхи — 50 г;

бальзамічний оцет — 1 ст. л.;

мед — 2 ч. л.;

оливкова олія — 30 мл;

кориця, сіль, чорний перець на свій смак.

Готуємо осінній гарбузовий салат покроково:

Гарбуз слід очистити, нарізати невеликими гарними кубиками. Посипати гарбуз усіма спеціями, додати трішки олії, вимішати. Викласти помаранчевий осінній продукт на деко, застелене пергаментом. Випікати на максимальній температурі протягом 10 хвилин. Мед змішати з оцтом, сіллю та перцем. Подрібнити горіхи ножем. Грушу очистити від шкірки й серцевини, нарізати тонкими скибочками. Наостанок, викласти в тарілку зелень, вимішати з оцтовою заправкою. Викласти грушу, теплий гарбуз і бринзу. Посипати салат горіхами.

Можна насолоджуватися бездоганним осіннім салатом з гарбуза!

Салат із гарбузом і бринзою. Фото: google.com

Раніше ми ділилися найпростішим рецептом осіннього гарбузового супу-пюре, який сподобається всім.

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