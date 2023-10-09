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Три страви з гарбуза, які варто приготувати цієї осені: смачно, швидко, корисно

9 жовтня 2023 15:32
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Що приготувати з гарбуза — три найсмачніші осінні рецепти
Смачні осінні страви з гарбуза на кожен день та на свята. Фото: shutterstock.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Осінь — пора яскравих, ароматних і дуже смачних гарбузів. З цього помаранчевого продукту можна легко приготувати як перші страви, так другі гарячі страви, закуски, салати й навіть безліч різноманітних десертів. 

Тож, Новини.LIVE підготував добірку корисних рецептів страв з гарбуза, які готуються дуже просто та швидко, а головне підкорять вас своїм неперевершеним смаком. 

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Гарбузові капкейки — простий та смачний рецепт 

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт.;
  • ванільний цукор у пакетику — 1 шт.;
  • олія — 60 мл;
  • йогурт/кефір — 120 мл;
  • мускатний горіх — 1 ч.л.;
  • кориця — 1 ч.л.;
  • розпушувач для тіста — 1 шт.;
  • масло (для горіхової крихти) — 50 г;
  • мед — 120 мл;
  • горіхи — 100 г;
  • борошно — 200 г;
  • гарбузове пюре — 200 г;
  • цукор — на свій смак;
  • вершки 33% — 250 мл;
  • ягоди (для соусу) — 200 г;
  • цукор (для соусу) — 4 ст.л.

Покроковий рецепт приготування гарбузових капкейків:

  1. Спочатку готуємо найголовніше — тісто. Для цього змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, мускатний горіх, корицю, розпушувач, ванільний цукор, сіль.
  2. Далі окремо з’єднуємо рідкі компоненти: кефір/йогурт, мед, яйця, соняшникова олія, гарбузове пюре. 
  3. Обидві суміші ретельно перемішуємо, щоб утворилася однорідна маса.
  4. У змащені маслом форми для капкейків викладаємо тісто і посипаємо горіховою крихтою. Для її приготування горіхи добре перемелюємо і змішуємо з вершковим маслом і цукром.
  5. Капкейки випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 20-30 хвилин.
  6. Після капкейки виймаємо і даємо охолонути у формі близько 10 хвилин.

Готуємо ягідно-вершковий соус: 

  1. Змішуємо з вершками ягоди та цукор.
  2. Збити блендером. 

Перед подачею капкейки прикрашаємо ягідно-вершковим соусом. Зверху можна натерти трохи шоколаду або посипати корицею.

 

Гарбузові капкейки — простий та смачний рецепт
Гарбузові капкейки на осінь. Фото: google.com

Бездоганний салат із гарбузом і бринзою — рецепт

Інгредієнти: 

  • гарбуз — 400 г;
  • бринза — 200 г;
  • груша стигла — 1 шт.;
  • рукола — 50 г;
  • шпинат — 50 г;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • бальзамічний оцет — 1 ст. л.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • оливкова олія — 30 мл;
  • кориця, сіль, чорний перець на свій смак. 

Готуємо осінній гарбузовий салат покроково: 

  1. Гарбуз слід очистити, нарізати невеликими гарними кубиками. Посипати гарбуз усіма спеціями, додати трішки олії, вимішати.
  2. Викласти помаранчевий осінній продукт на деко, застелене пергаментом.
  3.  Випікати на максимальній температурі протягом 10 хвилин.
  4. Мед змішати з оцтом, сіллю та перцем.
  5. Подрібнити горіхи ножем.
  6. Грушу очистити від шкірки й серцевини, нарізати тонкими скибочками.
  7. Наостанок, викласти в тарілку зелень, вимішати з оцтовою заправкою.
  8. Викласти грушу, теплий гарбуз і бринзу.
  9. Посипати салат горіхами.

Можна насолоджуватися бездоганним осіннім салатом з гарбуза!

 

Салат із гарбузом і бринзою — рецепт
Салат із гарбузом і бринзою. Фото: google.com

Раніше ми ділилися найпростішим рецептом осіннього гарбузового супу-пюре, який сподобається всім.

Нагадаємо, ми писали, як смачно приготувати польський гриб.

Також ми розповідали, що можна приготувати з калини. Ці страви змусять ваші смакові рецептори "танцювати". 

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