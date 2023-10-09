Що приготувати з гарбуза — три найсмачніші осінні рецепти

Три страви з гарбуза, які варто приготувати цієї осені: смачно, швидко, корисно
Осінь — пора яскравих, ароматних і дуже смачних гарбузів. З цього помаранчевого продукту можна легко приготувати як перші страви, так другі гарячі страви, закуски, салати й навіть безліч різноманітних десертів.
Тож, Новини.LIVE підготував добірку корисних рецептів страв з гарбуза, які готуються дуже просто та швидко, а головне підкорять вас своїм неперевершеним смаком.
Рецепт вишуканого крем-супу з гарбуза
Гарбузові капкейки — простий та смачний рецепт
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- ванільний цукор у пакетику — 1 шт.;
- олія — 60 мл;
- йогурт/кефір — 120 мл;
- мускатний горіх — 1 ч.л.;
- кориця — 1 ч.л.;
- розпушувач для тіста — 1 шт.;
- масло (для горіхової крихти) — 50 г;
- мед — 120 мл;
- горіхи — 100 г;
- борошно — 200 г;
- гарбузове пюре — 200 г;
- цукор — на свій смак;
- вершки 33% — 250 мл;
- ягоди (для соусу) — 200 г;
- цукор (для соусу) — 4 ст.л.
Покроковий рецепт приготування гарбузових капкейків:
- Спочатку готуємо найголовніше — тісто. Для цього змішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, мускатний горіх, корицю, розпушувач, ванільний цукор, сіль.
- Далі окремо з’єднуємо рідкі компоненти: кефір/йогурт, мед, яйця, соняшникова олія, гарбузове пюре.
- Обидві суміші ретельно перемішуємо, щоб утворилася однорідна маса.
- У змащені маслом форми для капкейків викладаємо тісто і посипаємо горіховою крихтою. Для її приготування горіхи добре перемелюємо і змішуємо з вершковим маслом і цукром.
- Капкейки випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 20-30 хвилин.
- Після капкейки виймаємо і даємо охолонути у формі близько 10 хвилин.
Готуємо ягідно-вершковий соус:
- Змішуємо з вершками ягоди та цукор.
- Збити блендером.
Перед подачею капкейки прикрашаємо ягідно-вершковим соусом. Зверху можна натерти трохи шоколаду або посипати корицею.
Бездоганний салат із гарбузом і бринзою — рецепт
Інгредієнти:
- гарбуз — 400 г;
- бринза — 200 г;
- груша стигла — 1 шт.;
- рукола — 50 г;
- шпинат — 50 г;
- волоські горіхи — 50 г;
- бальзамічний оцет — 1 ст. л.;
- мед — 2 ч. л.;
- оливкова олія — 30 мл;
- кориця, сіль, чорний перець на свій смак.
Готуємо осінній гарбузовий салат покроково:
- Гарбуз слід очистити, нарізати невеликими гарними кубиками. Посипати гарбуз усіма спеціями, додати трішки олії, вимішати.
- Викласти помаранчевий осінній продукт на деко, застелене пергаментом.
- Випікати на максимальній температурі протягом 10 хвилин.
- Мед змішати з оцтом, сіллю та перцем.
- Подрібнити горіхи ножем.
- Грушу очистити від шкірки й серцевини, нарізати тонкими скибочками.
- Наостанок, викласти в тарілку зелень, вимішати з оцтовою заправкою.
- Викласти грушу, теплий гарбуз і бринзу.
- Посипати салат горіхами.
Можна насолоджуватися бездоганним осіннім салатом з гарбуза!
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