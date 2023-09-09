Секрети, як правильно запекти гарбуз в духовці — відео рецепт

Рецепт гарбуза в духовці, після якого ви його полюбите
Запечений гарбуз в духовці. Дуже смачний, пряний і підрум'янений гарбуз. Вийшла дуже смачна і проста страва, яка не займає багато часу. Тут головне потім посипати правильними інгредієнтами, які доповнять смак гарбуза. Дивіться всі секрети, як правильно запекти гарбуз в духовці.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- гарбуз 1 кг;
- вершкове масло 50 г;
- бринза 50 г;
- олія 1 столова ложка;
- базилік сушений 1 чайна ложка;
- чорний перець щіпка;
- мускатний горіх 0,5 чайної ложки;
- коріандр 1 чайна ложка;
- орегано 1 чайна ложка;
- волоський горіх 50 г;
- сіль щіпка.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно почистити на нарізати 1 кг гарбуза. Нам потрібні кубики середнього розміру.
Складаємо гарбуз в одну ємність.
Далі беремо фольгу та застеляємо деко, змащуємо вершковим маслом.
Потім потрібно підготувати суміш спецій для гарбуза. В ступку кидаємо орегано, пів ложки мускатного горіха, ложку сушеного базиліка, півтори ложки коріандра горошком, все подрібнюємо в ступці. Якщо у вас немає ступки, можна взяти звичайні готові спеції.
Додаємо ложку рослинної олії до гарбуза та добре перемішуємо. Посипаємо нашими спеціями та ще раз ретельно перемішуємо.
Беремо кусок вершкового масла та натираємо зверху. Масло перед цим краще покласти в морозильну камеру.
Ставимо гарбуз в духовку на 40 хвилин за температури 180 градусів.
Готовність гарбуза перевіряємо виделкою.
Посолити гарбуз краще вже у готовому вигляді, інакше він пустить занадто багато соку та буде варитися, а не запікатися.
Викладаємо гарбуз на тарілку та посипаємо волоським горіхом та сиром краще взяти пармезан або інший твердий сир), зверху додаємо руколу. Виходить дуже смачний салат.
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