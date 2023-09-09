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Рецепт гарбуза в духовці, після якого ви його полюбите

9 вересня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Секрети, як правильно запекти гарбуз в духовці — відео рецепт
Запечений гарбуз. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Запечений гарбуз в духовці. Дуже смачний, пряний і підрум'янений гарбуз. Вийшла дуже смачна і проста страва, яка не займає багато часу.  Тут головне потім посипати правильними інгредієнтами, які доповнять смак гарбуза. Дивіться всі секрети, як правильно запекти гарбуз в духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти

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Вам знадобиться: 

  • гарбуз 1 кг;
  • вершкове масло 50 г;
  • бринза 50 г;
  • олія 1 столова ложка;
  • базилік сушений 1 чайна ложка;
  • чорний перець щіпка;
  • мускатний горіх 0,5 чайної ложки;
  • коріандр 1 чайна ложка;
  • орегано 1 чайна ложка;
  • волоський горіх  50 г;
  • сіль щіпка.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно почистити на нарізати 1 кг гарбуза. Нам потрібні кубики середнього розміру. 

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Шматки гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Складаємо гарбуз в одну ємність. 

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Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі беремо фольгу та застеляємо деко, змащуємо вершковим маслом. 

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Спеції для гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно підготувати суміш спецій для гарбуза. В ступку кидаємо орегано, пів ложки мускатного горіха, ложку сушеного базиліка, півтори ложки коріандра горошком, все подрібнюємо в ступці. Якщо у вас немає ступки, можна взяти звичайні готові спеції. 

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Гарбуз у спеціях. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо ложку рослинної олії до гарбуза та добре перемішуємо. Посипаємо нашими спеціями та ще раз ретельно перемішуємо. 

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Гарбуз на деко. Фото: YouTube @nashi.besahy

Беремо кусок вершкового масла та натираємо зверху. Масло перед цим краще покласти в морозильну камеру. 

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Гарбуз та натерте масло. Фото: YouTube @nashi.besahy

Ставимо гарбуз в духовку на 40 хвилин за температури 180 градусів. 

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Гарбуз у духовці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готовність гарбуза перевіряємо виделкою.

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Гарбуз з горіхами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Посолити гарбуз краще вже у готовому вигляді, інакше він пустить занадто багато соку та буде варитися, а не запікатися. 

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Гарбуз з руколою. Фото: YouTube @nashi.besahy

Викладаємо гарбуз на тарілку та посипаємо волоським горіхом та сиром краще взяти пармезан або інший твердий сир), зверху додаємо руколу. Виходить дуже смачний салат.  

Раніше ми писали про суперрецепт м'яса з корисним овочем. Осіння страва зі справжнім королем осені — гарбуз фарширований м'ясом та овочами. У цій страві гарбуз просочується м'ясним аромато,при цьому залишаючи приємну солодкість. 

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