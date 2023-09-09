Секрети, як правильно запекти гарбуз в духовці — відео рецепт

Запечений гарбуз. Фото: YouTube @nashi.besahy

Запечений гарбуз в духовці. Дуже смачний, пряний і підрум'янений гарбуз. Вийшла дуже смачна і проста страва, яка не займає багато часу. Тут головне потім посипати правильними інгредієнтами, які доповнять смак гарбуза. Дивіться всі секрети, як правильно запекти гарбуз в духовці.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

гарбуз 1 кг;

вершкове масло 50 г;

бринза 50 г;

олія 1 столова ложка;

базилік сушений 1 чайна ложка;

чорний перець щіпка;

мускатний горіх 0,5 чайної ложки;

коріандр 1 чайна ложка;

орегано 1 чайна ложка;

волоський горіх 50 г;

сіль щіпка.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно почистити на нарізати 1 кг гарбуза. Нам потрібні кубики середнього розміру.

Шматки гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Складаємо гарбуз в одну ємність.

Шматочки гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далі беремо фольгу та застеляємо деко, змащуємо вершковим маслом.

Спеції для гарбуза. Фото: YouTube @nashi.besahy

Потім потрібно підготувати суміш спецій для гарбуза. В ступку кидаємо орегано, пів ложки мускатного горіха, ложку сушеного базиліка, півтори ложки коріандра горошком, все подрібнюємо в ступці. Якщо у вас немає ступки, можна взяти звичайні готові спеції.

Гарбуз у спеціях. Фото: YouTube @nashi.besahy

Додаємо ложку рослинної олії до гарбуза та добре перемішуємо. Посипаємо нашими спеціями та ще раз ретельно перемішуємо.

Гарбуз на деко. Фото: YouTube @nashi.besahy

Беремо кусок вершкового масла та натираємо зверху. Масло перед цим краще покласти в морозильну камеру.

Гарбуз та натерте масло. Фото: YouTube @nashi.besahy

Ставимо гарбуз в духовку на 40 хвилин за температури 180 градусів.

Гарбуз у духовці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готовність гарбуза перевіряємо виделкою.

Гарбуз з горіхами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Посолити гарбуз краще вже у готовому вигляді, інакше він пустить занадто багато соку та буде варитися, а не запікатися.

Гарбуз з руколою. Фото: YouTube @nashi.besahy

Викладаємо гарбуз на тарілку та посипаємо волоським горіхом та сиром краще взяти пармезан або інший твердий сир), зверху додаємо руколу. Виходить дуже смачний салат.

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