Секреты, как правильно запечь тыкву в духовке — видео рецепт

Рецепт тыквы в духовке, после которой вы ее полюбите
Запеченая тыква в духовке. Очень вкусная, пряная и подрумяненная тыква. Получилось очень вкусное и простое блюдо, которое не занимает много времени. Здесь главное — потом посыпать правильными ингредиентами, которые дополнят вкус тыквы. Смотрите все секреты, как правильно запечь тыкву в духовке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- тыква 1 кг;
- сливочное масло 50 г;
- брынза 50 г;
- масло 1 столовая ложка;
- базилик сушеный 1 чайная ложка;
- черный перец щепотка;
- мускатный орех 0,5 чайной ложки;
- кориандр 1 чайная ложка;
- орегано 1 чайная ложка;
- грецкий орех 50 г;
- соль щепотка.
Способ приготовления
Сначала нужно почистить 1 кг тыквы. Нам нужны кубики среднего размера.
Кладем тыкву в одну емкость.
Далее берем фольгу и застилаем противень, смазываем сливочным маслом.
Затем нужно подготовить смесь специй для тыквы. В ступку бросаем орегано, пол-ложки мускатного ореха, ложку сушеного базилика, полторы ложки кориандра горошком, все измельчаем в ступке. Если у вас нет ступки, то можно взять обычные готовые специи.
Добавляем ложку растительного масла в тыкву и хорошо перемешиваем. Посыпаем нашими специями и еще раз тщательно перемешиваем.
Берем кусок сливочного масла и натираем сверху. Масло перед этим лучше положить в морозильную камеру.
Ставим тыкву в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
Готовность тыквы проверяем вилкой.
Посолить тыкву лучше уже в готовом виде, иначе она пустит слишком много сока и будет вариться, а не запекаться.
Выкладываем тыкву на тарелку и посыпаем грецким орехом и сыром (лучше взять пармезан или другой твердый сыр), сверху также добавляем рукколу. Получается очень вкусный салат.
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