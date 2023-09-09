Секреты, как правильно запечь тыкву в духовке — видео рецепт

Запеченая тыква. Фото: YouTube @nashi.besahy

Запеченая тыква в духовке. Очень вкусная, пряная и подрумяненная тыква. Получилось очень вкусное и простое блюдо, которое не занимает много времени. Здесь главное — потом посыпать правильными ингредиентами, которые дополнят вкус тыквы. Смотрите все секреты, как правильно запечь тыкву в духовке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

тыква 1 кг;

сливочное масло 50 г;

брынза 50 г;

масло 1 столовая ложка;

базилик сушеный 1 чайная ложка;

черный перец щепотка;

мускатный орех 0,5 чайной ложки;

кориандр 1 чайная ложка;

орегано 1 чайная ложка;

грецкий орех 50 г;

соль щепотка.

Способ приготовления

Сначала нужно почистить 1 кг тыквы. Нам нужны кубики среднего размера.

Кусочки тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Кладем тыкву в одну емкость.

Кусочки тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Далее берем фольгу и застилаем противень, смазываем сливочным маслом.

Специи для тыквы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно подготовить смесь специй для тыквы. В ступку бросаем орегано, пол-ложки мускатного ореха, ложку сушеного базилика, полторы ложки кориандра горошком, все измельчаем в ступке. Если у вас нет ступки, то можно взять обычные готовые специи.

Тыква в специях. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем ложку растительного масла в тыкву и хорошо перемешиваем. Посыпаем нашими специями и еще раз тщательно перемешиваем.

Тыква перед запеканием. Фото: YouTube @nashi.besahy

Берем кусок сливочного масла и натираем сверху. Масло перед этим лучше положить в морозильную камеру.

Тыква и натертое масло. Фото: YouTube @nashi.besahy

Ставим тыкву в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Тыква в духовке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Готовность тыквы проверяем вилкой.

Тыква с орехами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Посолить тыкву лучше уже в готовом виде, иначе она пустит слишком много сока и будет вариться, а не запекаться.

Тыква с рукколой. Фото: YouTube @nashi.besahy

Выкладываем тыкву на тарелку и посыпаем грецким орехом и сыром (лучше взять пармезан или другой твердый сыр), сверху также добавляем рукколу. Получается очень вкусный салат.

Раньше мы писали о суперрецепте мяса с полезным овощем. Осеннее блюдо с настоящим королем осени — тыква, фаршированная мясом и овощами. В этом блюде тыква пропитывается мясным ароматом, при этом оставляя приятную сладость.