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Три блюда из тыквы, которые стоит приготовить осенью: вкусно, быстро, полезно

9 октября 2023 15:32
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что приготовить из тыквы — три вкуснейших осенних рецепта
Вкусные осенние блюда из тыквы на каждый день и в праздники. Фото: shutterstock.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Осень — пора ярких, ароматных и очень вкусных тыкв. Из этого оранжевого продукта можно легко приготовить как первые блюда, так и вторые горячие блюда, закуски, салаты и даже множество разнообразных десертов.

Итак, Новини.LIVE подготовил подборку полезных рецептов блюд из тыквы, которые готовятся очень просто и быстро, а главное покорят вас своим непревзойденным вкусом.

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Тыквенные капкейки — простой и вкусный рецепт

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • ванильный сахар в пакетике — 1 шт.;
  • масло — 60 мл;
  • йогурт/кефир — 120 мл;
  • мускатный орех — 1 ч.л.;
  • корица — 1 ч.л.;
  • разрыхлитель для теста — 1 шт.;
  • масло (для ореховой крошки) — 50 г;
  • мед — 120 мл;
  • орехи — 100 г;
  • мука — 200 г;
  • тыквенное пюре — 200 г;
  • сахар — по своему вкусу;
  • сливки 33% — 250 мл;
  • ягоды (для соуса) — 200 г;
  • сахар (для соуса) — 4 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления тыквенных капкейков:

  1. Сначала готовим самое главное — тесто. Для этого смешиваем все сухие ингредиенты: муку, мускатный орех, корицу, разрыхлитель, ванильный сахар, соль.
  2. Далее отдельно соединяем жидкие компоненты: кефир/йогурт, мед, яйца, подсолнечное масло, тыквенное пюре.
  3. Обе смеси тщательно перемешиваем, чтобы образовалась однородная масса.
  4. В смазанные маслом формы для капкейков выкладываем тесто и посыпаем ореховой крошкой. Для его приготовления орехи хорошо перемалываем и смешиваем со сливочным маслом и сахаром.
  5. Капкейки выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.
  6. После капкейки вынимаем и даем остыть в форме около 10 минут.

Готовим ягодно-сливочный соус:

  1. Смешиваем со сливками ягоды и сахар.
  2. Взбить блендером.

Перед подачей капкейки украшаем ягодно-сливочным соусом. Сверху можно натереть немного шоколада или посыпать корицей.

 

Тыквенные капкейки — простой и вкусный рецепт
Тыквенные капкейки на осень. Фото: google.com

Безупречный салат с тыквой и брынзой

Ингредиенты:

  • тыква — 400 г;
  • брынза — 200 г;
  • груша спелая — 1 шт.;
  • руккола — 50 г;
  • шпинат — 50 г;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • бальзамический уксус — 1 ст. л.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • оливковое масло — 30 мл;
  • корица, соль, черный перец по своему вкусу.

Готовим осенний тыквенный салат пошагово:

  1. Тыкву следует очистить, нарезать небольшими красивыми кубиками. Посыпать тыкву всеми специями, добавить немного масла, вымешать.
  2. Выложить оранжевый осенний продукт на противень, застеленный пергаментом.
  3. Выпекайте на максимальной температуре в течение 10 минут.
  4. Мед смешать с уксусом, солью и перцем.
  5. Измельчить орехи ножом.
  6. Грушу очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками.
  7. Напоследок выложить в тарелку зелень, вымешать с уксусной заправкой.
  8. Выложить грушу, теплую тыкву и брынзу.
  9. Посыпать салат орехами.

Можно наслаждаться безупречным осенним салатом из тыквы!

 

Салат с тыквой и брынзой
Салат с тыквой и брынзой. Фото: google.com

Раньше мы делились самым простым рецептом осеннего тыквенного супа-пюре, который понравится всем.

Напомним, мы писали, как вкусно приготовить польский гриб.

Также мы рассказывали, что можно приготовить из калины. Эти блюда заставят ваши вкусовые рецепторы "танцевать".

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