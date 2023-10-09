Что приготовить из тыквы — три вкуснейших осенних рецепта

Три блюда из тыквы, которые стоит приготовить осенью: вкусно, быстро, полезно
Осень — пора ярких, ароматных и очень вкусных тыкв. Из этого оранжевого продукта можно легко приготовить как первые блюда, так и вторые горячие блюда, закуски, салаты и даже множество разнообразных десертов.
Итак, Новини.LIVE подготовил подборку полезных рецептов блюд из тыквы, которые готовятся очень просто и быстро, а главное покорят вас своим непревзойденным вкусом.
Рецепт изысканного крема-супа из тыквы
Тыквенные капкейки — простой и вкусный рецепт
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- ванильный сахар в пакетике — 1 шт.;
- масло — 60 мл;
- йогурт/кефир — 120 мл;
- мускатный орех — 1 ч.л.;
- корица — 1 ч.л.;
- разрыхлитель для теста — 1 шт.;
- масло (для ореховой крошки) — 50 г;
- мед — 120 мл;
- орехи — 100 г;
- мука — 200 г;
- тыквенное пюре — 200 г;
- сахар — по своему вкусу;
- сливки 33% — 250 мл;
- ягоды (для соуса) — 200 г;
- сахар (для соуса) — 4 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления тыквенных капкейков:
- Сначала готовим самое главное — тесто. Для этого смешиваем все сухие ингредиенты: муку, мускатный орех, корицу, разрыхлитель, ванильный сахар, соль.
- Далее отдельно соединяем жидкие компоненты: кефир/йогурт, мед, яйца, подсолнечное масло, тыквенное пюре.
- Обе смеси тщательно перемешиваем, чтобы образовалась однородная масса.
- В смазанные маслом формы для капкейков выкладываем тесто и посыпаем ореховой крошкой. Для его приготовления орехи хорошо перемалываем и смешиваем со сливочным маслом и сахаром.
- Капкейки выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут.
- После капкейки вынимаем и даем остыть в форме около 10 минут.
Готовим ягодно-сливочный соус:
- Смешиваем со сливками ягоды и сахар.
- Взбить блендером.
Перед подачей капкейки украшаем ягодно-сливочным соусом. Сверху можно натереть немного шоколада или посыпать корицей.
Безупречный салат с тыквой и брынзой
Ингредиенты:
- тыква — 400 г;
- брынза — 200 г;
- груша спелая — 1 шт.;
- руккола — 50 г;
- шпинат — 50 г;
- грецкие орехи — 50 г;
- бальзамический уксус — 1 ст. л.;
- мед — 2 ч. л.;
- оливковое масло — 30 мл;
- корица, соль, черный перец по своему вкусу.
Готовим осенний тыквенный салат пошагово:
- Тыкву следует очистить, нарезать небольшими красивыми кубиками. Посыпать тыкву всеми специями, добавить немного масла, вымешать.
- Выложить оранжевый осенний продукт на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекайте на максимальной температуре в течение 10 минут.
- Мед смешать с уксусом, солью и перцем.
- Измельчить орехи ножом.
- Грушу очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками.
- Напоследок выложить в тарелку зелень, вымешать с уксусной заправкой.
- Выложить грушу, теплую тыкву и брынзу.
- Посыпать салат орехами.
Можно наслаждаться безупречным осенним салатом из тыквы!
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