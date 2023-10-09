Что приготовить из тыквы — три вкуснейших осенних рецепта

Вкусные осенние блюда из тыквы на каждый день и в праздники. Фото: shutterstock.com

Осень — пора ярких, ароматных и очень вкусных тыкв. Из этого оранжевого продукта можно легко приготовить как первые блюда, так и вторые горячие блюда, закуски, салаты и даже множество разнообразных десертов.

Итак, Новини.LIVE подготовил подборку полезных рецептов блюд из тыквы, которые готовятся очень просто и быстро, а главное покорят вас своим непревзойденным вкусом.

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Рецепт изысканного крема-супа из тыквы

Ингредиенты: вода — 800 мл;

тыква — 600 г;

морковь — 100 г;

лук репчатый — 50 г;

чеснок — 4 зуб.;

оливковое масло — 30 г;

бекон — 100 г;

сливки 20% — 100 мл;

черный перец — по своему вкусу;

соль — по своему вкусу;

розмарин — веточка;

чабрец — несколько веточек;

куркума — ½ ч.л.;

мускатный орех — ½ ч.л.

тыквенные семена — 20 г. Блюдо получается очень ароматным и с изысканным вкусом. И пусть вас не пугает количество ингредиентов и специй, так как готовится такой суп очень быстро. Крем суп из тыквы. Фото: istockphoto.com Готовим крем-суп из тыквы пошагово: Тыкву следует тщательно очистить от кожуры и нарезать на куски среднего размера. Морковь также следует очистить и нарезать на мелкие кусочки. Тыкву и морковь выложить в кастрюлю, залить водой и поставить на огонь. После того как вода закипит, варить овощи 25-30 минут. Готовность овощей можно понять по их мягкости. Воду из овощей не выливаем! Далее следует добавить куркуму, мускатный орех, черный перец, соли по своему вкусу. Тем временем очистите лук и чеснок. Нарежьте их маленькими кубиками. На разогретую сковороду налить оливковое масло, выложить лук и чеснок. Обжаривать до золотистого цвета на среднем огне. Добавить к уже готовым тыкве и моркови. На сковороде, где обжаривался лук с чесноком, обжариваем до золотистой корочки бекон с розмарином и тимьяном. С помощью блендера взбить овощи в пюре и добавить сливки. Довести суп-пюре из тыквы до кипения и снять с огня. Насыпать в красивую тарелку и добавить семена тыквы и бекон, который напитался вкусом трав. Приятного аппетита!

Тыквенные капкейки — простой и вкусный рецепт

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар в пакетике — 1 шт.;

масло — 60 мл;

йогурт/кефир — 120 мл;

мускатный орех — 1 ч.л.;

корица — 1 ч.л.;

разрыхлитель для теста — 1 шт.;

масло (для ореховой крошки) — 50 г;

мед — 120 мл;

орехи — 100 г;

мука — 200 г;

тыквенное пюре — 200 г;

сахар — по своему вкусу;

сливки 33% — 250 мл;

ягоды (для соуса) — 200 г;

сахар (для соуса) — 4 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления тыквенных капкейков:

Сначала готовим самое главное — тесто. Для этого смешиваем все сухие ингредиенты: муку, мускатный орех, корицу, разрыхлитель, ванильный сахар, соль. Далее отдельно соединяем жидкие компоненты: кефир/йогурт, мед, яйца, подсолнечное масло, тыквенное пюре. Обе смеси тщательно перемешиваем, чтобы образовалась однородная масса. В смазанные маслом формы для капкейков выкладываем тесто и посыпаем ореховой крошкой. Для его приготовления орехи хорошо перемалываем и смешиваем со сливочным маслом и сахаром. Капкейки выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут. После капкейки вынимаем и даем остыть в форме около 10 минут.

Готовим ягодно-сливочный соус:

Смешиваем со сливками ягоды и сахар. Взбить блендером.

Перед подачей капкейки украшаем ягодно-сливочным соусом. Сверху можно натереть немного шоколада или посыпать корицей.

Тыквенные капкейки на осень. Фото: google.com

Безупречный салат с тыквой и брынзой

Ингредиенты:

тыква — 400 г;

брынза — 200 г;

груша спелая — 1 шт.;

руккола — 50 г;

шпинат — 50 г;

грецкие орехи — 50 г;

бальзамический уксус — 1 ст. л.;

мед — 2 ч. л.;

оливковое масло — 30 мл;

корица, соль, черный перец по своему вкусу.

Готовим осенний тыквенный салат пошагово:

Тыкву следует очистить, нарезать небольшими красивыми кубиками. Посыпать тыкву всеми специями, добавить немного масла, вымешать. Выложить оранжевый осенний продукт на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте на максимальной температуре в течение 10 минут. Мед смешать с уксусом, солью и перцем. Измельчить орехи ножом. Грушу очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками. Напоследок выложить в тарелку зелень, вымешать с уксусной заправкой. Выложить грушу, теплую тыкву и брынзу. Посыпать салат орехами.

Можно наслаждаться безупречным осенним салатом из тыквы!

Салат с тыквой и брынзой. Фото: google.com

Раньше мы делились самым простым рецептом осеннего тыквенного супа-пюре, который понравится всем.

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