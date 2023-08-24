Що приготувати на Горіховий Спас 2023: швидкий рецепт ніжного пирога з горіхами

Смачний домашній пиріг з горіхами. Фото: schastyanadesert.com

До нас наближається останній Спас — Горіховий. У це особливе свято заведено пекти пироги та хліб з борошна нового врожаю, а також готувати різні смаколики з горіхами. Традиційно стравами насолоджуються за родинним столом.

Новини.LIVE пропонує приготувати найсмачніший пиріг з горіхами на Горіховий Спас. Рецепт дуже простий у приготуванні, а десерт безумовно порадує вас та ваших близьких своїм смаком.

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Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

цукор — 180 г;

кефір — 300 мл;

рослинна олія — 100 мл;

розпушувач — 10 г;

ванілін — на кінчику ножа;

борошно — 350 г;

волоські горіхи — 130 г.

Смачний домашній пиріг з горіхами. Фото: schastyanadesert.com

Готуємо горіховий пиріг до свята покроково:

Перш за все яйця кімнатної температури збиваємо з цукром до однорідної маси. Далі додаємо олію, кефір і знову все збиваємо. Після слід просіяти борошно додати ванілін та розпушувач, перемішати до однорідної маси, щоб не було грудочок. Горіхи бажано подрібнити за допомогою блендера до однорідної маси. Проте якщо такого пристрою у вас немає, можна дрібнити горіхи ножем. Це займе більше часу й дасть трохи інший ефект, але вийде не менш смачно. Горіхи додаємо до тіста та вимішуємо. Тісто повинно вийти достатньо рідке. Виливаємо у форму змащену олією, і розрівнюємо. Випікати слід у заздалегідь прогрітій духовці за температури 170-180 градусів 40-45 хвилин. Слід враховувати, що у кожного різні духовки, які печуть по різному, тому готовність краще перевірити дерев’яною паличкою. Готовий пиріг за бажанням можна прикрасити пудрою, чи зробити для прикрашання ганаш. Все за Вашим смаком.

Гарного приготування, смачного чаювання і веселого Горіхового Спасу!

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