Що приготувати на Горіховий Спас 2023: швидкий рецепт ніжного пирога з горіхами

Горіховий Спас 2023: готуємо найсмачніший пиріг з горіхами швидко і без мороки
До нас наближається останній Спас — Горіховий. У це особливе свято заведено пекти пироги та хліб з борошна нового врожаю, а також готувати різні смаколики з горіхами. Традиційно стравами насолоджуються за родинним столом.
Новини.LIVE пропонує приготувати найсмачніший пиріг з горіхами на Горіховий Спас. Рецепт дуже простий у приготуванні, а десерт безумовно порадує вас та ваших близьких своїм смаком.
Найсмачніший пиріг з горіхами до Горіхового Спаса — швидкий рецепт
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 180 г;
- кефір — 300 мл;
- рослинна олія — 100 мл;
- розпушувач — 10 г;
- ванілін — на кінчику ножа;
- борошно — 350 г;
- волоські горіхи — 130 г.
Готуємо горіховий пиріг до свята покроково:
- Перш за все яйця кімнатної температури збиваємо з цукром до однорідної маси.
- Далі додаємо олію, кефір і знову все збиваємо.
- Після слід просіяти борошно додати ванілін та розпушувач, перемішати до однорідної маси, щоб не було грудочок.
- Горіхи бажано подрібнити за допомогою блендера до однорідної маси. Проте якщо такого пристрою у вас немає, можна дрібнити горіхи ножем. Це займе більше часу й дасть трохи інший ефект, але вийде не менш смачно.
- Горіхи додаємо до тіста та вимішуємо. Тісто повинно вийти достатньо рідке.
- Виливаємо у форму змащену олією, і розрівнюємо.
- Випікати слід у заздалегідь прогрітій духовці за температури 170-180 градусів 40-45 хвилин. Слід враховувати, що у кожного різні духовки, які печуть по різному, тому готовність краще перевірити дерев’яною паличкою.
- Готовий пиріг за бажанням можна прикрасити пудрою, чи зробити для прикрашання ганаш. Все за Вашим смаком.
Гарного приготування, смачного чаювання і веселого Горіхового Спасу!
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