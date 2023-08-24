Что приготовить на ореховый Спас 2023: быстрый рецепт нежного пирога с орехами

Вкусный домашний пирог с орехами. Фото: schastyanadesert.com

К нам приближается последний Спас — Ореховый. В этот особый праздник принято печь пироги и хлеб из муки нового урожая, а также готовить разные вкусности с орехами. Традиционно блюдами наслаждаются за семейным столом.

Новини.LIVE предлагает приготовить вкуснейший пирог с орехами на Ореховый Спас. Рецепт очень прост в приготовлении, а десерт определенно порадует вас и ваших близких своим вкусом.

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Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

сахар — 180 г;

кефир — 300 мл;

растительное масло — 100 мл;

разрыхлитель — 10 г;

ванилин — на кончике ножа;

мука — 350 г;

грецкие орехи — 130 г.

Вкусный домашний пирог с орехами. Фото: schastyanadesert.com

Готовим ореховый пирог к празднику пошагово:

Прежде всего, яйца комнатной температуры взбиваем с сахаром до однородной массы. Далее добавляем масло, кефир и снова все взбиваем. После следует просеять муку и добавить ванилин и разрыхлитель, перемешать до однородной массы, чтобы не было комочков. Орехи лучше измельчить при помощи блендера до однородной массы. Однако если такого устройства у вас нет, можно мельчить орехи ножом. Это займет больше времени и даст несколько иной эффект, но получится не менее вкусно. Орехи добавляем в тесто и вымешиваем. Тесто должно получиться достаточно жидкое. Выливаем в форму, смазанную маслом и разравниваем. Выпекать следует в предварительно прогретой духовке при температуре 170-180 градусов 40-45 минут. Следует учитывать, что у каждого разные духовки, которые пекут по-разному, поэтому готовность лучше проверить деревянной палочкой. Готовый пирог по желанию можно украсить пудрой или сделать для украшения ганаш. Все по Вашему вкусу.

Хорошего приготовления, вкусного чаепития и веселого Орехового Спаса!

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