Что приготовить на ореховый Спас 2023: быстрый рецепт нежного пирога с орехами

Ореховый Спас 2023: готовим самый вкусный пирог с орехами быстро и без мороки
К нам приближается последний Спас — Ореховый. В этот особый праздник принято печь пироги и хлеб из муки нового урожая, а также готовить разные вкусности с орехами. Традиционно блюдами наслаждаются за семейным столом.
Новини.LIVE предлагает приготовить вкуснейший пирог с орехами на Ореховый Спас. Рецепт очень прост в приготовлении, а десерт определенно порадует вас и ваших близких своим вкусом.
Самый вкусный пирог с орехами к Ореховому Спасу — быстрый рецепт
Ингредиенты:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 180 г;
- кефир — 300 мл;
- растительное масло — 100 мл;
- разрыхлитель — 10 г;
- ванилин — на кончике ножа;
- мука — 350 г;
- грецкие орехи — 130 г.
Готовим ореховый пирог к празднику пошагово:
- Прежде всего, яйца комнатной температуры взбиваем с сахаром до однородной массы.
- Далее добавляем масло, кефир и снова все взбиваем.
- После следует просеять муку и добавить ванилин и разрыхлитель, перемешать до однородной массы, чтобы не было комочков.
- Орехи лучше измельчить при помощи блендера до однородной массы. Однако если такого устройства у вас нет, можно мельчить орехи ножом. Это займет больше времени и даст несколько иной эффект, но получится не менее вкусно.
- Орехи добавляем в тесто и вымешиваем. Тесто должно получиться достаточно жидкое.
- Выливаем в форму, смазанную маслом и разравниваем.
- Выпекать следует в предварительно прогретой духовке при температуре 170-180 градусов 40-45 минут. Следует учитывать, что у каждого разные духовки, которые пекут по-разному, поэтому готовность лучше проверить деревянной палочкой.
- Готовый пирог по желанию можно украсить пудрой или сделать для украшения ганаш. Все по Вашему вкусу.
Хорошего приготовления, вкусного чаепития и веселого Орехового Спаса!
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