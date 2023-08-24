Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Ореховый Спас 2023: готовим самый вкусный пирог с орехами быстро и без мороки arrow

Ореховый Спас 2023: готовим самый вкусный пирог с орехами быстро и без мороки

24 августа 2023 20:20
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что приготовить на ореховый Спас 2023: быстрый рецепт нежного пирога с орехами
Вкусный домашний пирог с орехами. Фото: schastyanadesert.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

К нам приближается последний Спас — Ореховый. В этот особый праздник принято печь пироги и хлеб из муки нового урожая, а также готовить разные вкусности с орехами. Традиционно блюдами наслаждаются за семейным столом.

Новини.LIVE предлагает приготовить вкуснейший пирог с орехами на Ореховый Спас. Рецепт очень прост в приготовлении, а десерт определенно порадует вас и ваших близких своим вкусом.

Читайте также:

Самый вкусный пирог с орехами к Ореховому Спасу — быстрый рецепт

Ингредиенты:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 180 г;
  • кефир — 300 мл;
  • растительное масло — 100 мл;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • ванилин — на кончике ножа;
  • мука — 350 г;
  • грецкие орехи — 130 г.

 

Самый вкусный пирог с орехами к Ореховому Спасу — быстрый рецепт
Вкусный домашний пирог с орехами. Фото: schastyanadesert.com

Готовим ореховый пирог к празднику пошагово:

  1. Прежде всего, яйца комнатной температуры взбиваем с сахаром до однородной массы.
  2. Далее добавляем масло, кефир и снова все взбиваем.
  3. После следует просеять муку и добавить ванилин и разрыхлитель, перемешать до однородной массы, чтобы не было комочков.
  4. Орехи лучше измельчить при помощи блендера до однородной массы. Однако если такого устройства у вас нет, можно мельчить орехи ножом. Это займет больше времени и даст несколько иной эффект, но получится не менее вкусно.
  5. Орехи добавляем в тесто и вымешиваем. Тесто должно получиться достаточно жидкое.
  6. Выливаем в форму, смазанную маслом и разравниваем.
  7. Выпекать следует в предварительно прогретой духовке при температуре 170-180 градусов 40-45 минут. Следует учитывать, что у каждого разные духовки, которые пекут по-разному, поэтому готовность лучше проверить деревянной палочкой.
  8. Готовый пирог по желанию можно украсить пудрой или сделать для украшения ганаш. Все по Вашему вкусу.

Хорошего приготовления, вкусного чаепития и веселого Орехового Спаса!

 

Раньше мы делились рецептом невероятно нежного пирога с медом и грушей, который готовится без молока и яиц.

Напомним, мы рассказывали об особом и одновременно простом в приготовлении украинском блюде — пляцок с маком и яблоком.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

День независимости Украины — какова цена свободы

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз