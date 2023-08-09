Які огірки краще не закривати в банці – що не варто брати для консервації

Процес консервації огірків на зиму. Фото: скриншот з YouTube

Дуже багато людей активно закривають банки з огірками на зиму, але далеко не всі знають, як правильно це робити. Варто знати, що далеко не всі овочі можна маринувати чи солити, тому ми розповідаємо про те, які огірки не годяться для цього.

Новини.LIVE пояснює, які огірки не можна маринувати чи солити.

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Які огірки не годяться для консервації?

Фахівці стверджують, що пожовклі або перезрілі плоди огірків краще не використовувати для консервації, для цього потрібно взяти зелені огірки. Також не слід закривати покручені плоди або огірки, що мають гіркий присмак. Справа в тому, що закручені складно мити, а гіркі зіпсують смак консервації.

Огірки, які мають пошкоджену або зіпсовану шкірку, теж не варто використовувати для консервації. Справа в тому, що в такі плоди напевно вже потрапили бактерії, через які банка може потім вибухнути.

Банка з консервованими огірками. Фото: Freepik

Також краще не закривати й огірки великого розміру, їх краще замінити дрібними або середніми плодами. Справа в тому, що з великими огірками маринаду буде складніше потрапити всередину.

Що варто знати перед консервацією?

Для закриття банок краще використати молоді огірки, які мають чорні голочки. Гладенькі огірки краще підійдуть для салатів. Починати процес консервації краще одразу ж після збору врожаю або придбання огірків на ринку.

Процес консервації огірків на зиму. Фото: скриншот з YouTube

В’ялі огірки можна покласти у води на кілька годин, щоб відмочити, але вони не будуть на смак такими ж, як свіжі.

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