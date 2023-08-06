Новий особливий рецепт огірків — відео рецепт

Огірки по-польськи: перевірений рецепт від господині
Назва у цих смачних огірків така через те, що на смак вони дуже нагадують мариновані огірки польського виробництва. Хрусткі, пряні, кисло-солодкі. Дуже добрі на закуску. За цим рецептом ідеально закручувати корнішони. Подавати такі огірки можна на великій тарілці разом з цибулею і морквою. Тому краще закручувати у невеликі банки 1 л.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Для 1 литрової банки вам знадобиться:
- кріп 1 суцвіття;
- лавровий лист 1 шт;
- духмяний перець 5 шт;
- цибуля 1 шт;
- морква 1 шт;
- корінь петрушки 0,5 шт;
- діжонська гірчиця 1 ст.л;
- огірки молоді.
Для маринаду на 1 л води:
- сіль 40 г ( 2 ст.л.);
- цукор 100 г ( 4 ст.л.);
- оцет 100 мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно замочити огірки в холодній воді на 2 години, тоді вони набирають вологості та стають значно хрусткішими.
У чисту банку закладаємо кріп, цибулю нарізану невеликими шматочками, моркву нарізану кружальцями, корінь петрушки, столову ложку діжонської гірчиці, лавровий лист та духмяний перець.
В банку щільно складаємо огірки. Для цього рецепту краще брати молоді огірки.
Далі готуємо маринад. Додаємо до води сіль та цукор. Додаємо оцет та ставимо все кип'ятити, щоб сіль та цукор розчинилися.
Гарячим маринадом заливаємо наші огірки.
Накриваємо кришкою та стерилізуємо 10 хвилин.
Після стерилізації герматично закриваємо банку.
Обертаємо банку догори дном та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму - це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. Пропонуємо вам той рецепт, який був багато років тому, наші бабусі зберегли його без змін.