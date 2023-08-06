Новий особливий рецепт огірків — відео рецепт

Огірки по-польськи. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Назва у цих смачних огірків така через те, що на смак вони дуже нагадують мариновані огірки польського виробництва. Хрусткі, пряні, кисло-солодкі. Дуже добрі на закуску. За цим рецептом ідеально закручувати корнішони. Подавати такі огірки можна на великій тарілці разом з цибулею і морквою. Тому краще закручувати у невеликі банки 1 л.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Для 1 литрової банки вам знадобиться:

кріп 1 суцвіття;

лавровий лист 1 шт;

духмяний перець 5 шт;

цибуля 1 шт;

морква 1 шт;

корінь петрушки 0,5 шт;

діжонська гірчиця 1 ст.л;

огірки молоді.

Для маринаду на 1 л води:

сіль 40 г ( 2 ст.л.);

цукор 100 г ( 4 ст.л.);

оцет 100 мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно замочити огірки в холодній воді на 2 години, тоді вони набирають вологості та стають значно хрусткішими.

Замочування огірків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

У чисту банку закладаємо кріп, цибулю нарізану невеликими шматочками, моркву нарізану кружальцями, корінь петрушки, столову ложку діжонської гірчиці, лавровий лист та духмяний перець.

Суцвіття кропу. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В банку щільно складаємо огірки. Для цього рецепту краще брати молоді огірки.

Ложка гірчиці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі готуємо маринад. Додаємо до води сіль та цукор. Додаємо оцет та ставимо все кип'ятити, щоб сіль та цукор розчинилися.

Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Гарячим маринадом заливаємо наші огірки.

Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накриваємо кришкою та стерилізуємо 10 хвилин.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Після стерилізації герматично закриваємо банку.

Закатування банки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Обертаємо банку догори дном та залишаємо до повного охолодження.

Готові огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму - це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. Пропонуємо вам той рецепт, який був багато років тому, наші бабусі зберегли його без змін.