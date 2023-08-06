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Огірки по-польськи: перевірений рецепт від господині

6 серпня 2023 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Новий особливий рецепт огірків — відео рецепт
Огірки по-польськи. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Назва у цих смачних огірків така через те, що на смак вони дуже нагадують мариновані огірки польського виробництва. Хрусткі, пряні, кисло-солодкі. Дуже добрі на закуску. За цим рецептом ідеально закручувати корнішони. Подавати такі огірки можна на великій тарілці разом з цибулею і морквою. Тому краще закручувати у невеликі банки 1 л. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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Для 1 литрової банки вам знадобиться: 

  • кріп 1 суцвіття;
  • лавровий лист 1 шт;
  • духмяний перець 5 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • корінь петрушки 0,5 шт;
  • діжонська гірчиця  1 ст.л;
  • огірки молоді.

Для маринаду на 1 л води:

  • сіль 40 г ( 2 ст.л.);
  • цукор 100 г  ( 4 ст.л.);
  • оцет 100 мл.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно замочити огірки в холодній воді на 2 години, тоді вони набирають вологості та стають значно хрусткішими. 

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Замочування огірків. Фото: YouTube @lilija-tsvit

У чисту банку закладаємо кріп, цибулю нарізану невеликими шматочками, моркву нарізану кружальцями, корінь петрушки, столову ложку діжонської гірчиці, лавровий лист та духмяний перець. 

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Суцвіття кропу. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В банку щільно складаємо огірки. Для цього рецепту краще брати молоді огірки. 

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Ложка гірчиці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі готуємо маринад. Додаємо до води сіль та цукор.  Додаємо оцет та ставимо все кип'ятити, щоб сіль та цукор розчинилися. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Гарячим маринадом заливаємо наші огірки. 

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Огірки в банці. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накриваємо кришкою та стерилізуємо 10 хвилин. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Після стерилізації герматично закриваємо банку. 

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Закатування банки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Обертаємо банку догори дном та залишаємо до повного охолодження. 

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Готові огірки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про рецепт за старим переписом від бабусі на зиму "ніжинський салат". "Ніжинський салат" з огірків на зиму - це класика, що полюбилася багатьом сім'ям і вже не одному поколінню. Пропонуємо вам той рецепт, який був багато років тому, наші бабусі зберегли його без змін.

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