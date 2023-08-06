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Огурцы по-польски: проверенный рецепт от хозяйки

6 августа 2023 08:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Новый особый рецепт огурцов — видео рецепт
Огурцы по-польски. Фото: YouTube @lilija-tsvit
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Название этих вкусных огурцов такое из-за того, что по вкусу они очень напоминают маринованные огурцы польского производства. Хрустящие, пряные, кисло-сладкие. Очень хорошо подходят на закуску. По этому рецепту идеально закручивать корнишоны. Подавать такие огурцы можно на большой тарелке вместе с луком и морковью. Потому лучше закручивать в небольшие банки 1 л.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Для 1 литровой банки вам понадобится:

  • укроп 1 соцветие;
  • лавровый лист 1 шт;
  • душистый перец 5 шт;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • корень петрушки 0,5 шт;
  • дижонская горчица 1 ст.л;
  • молодые огурцы.

Для маринада на 1 л воды:

  • соль 40 г (2 ст.л.);
  • сахар 100 г (4 ст.л.);
  • уксус 100 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно замочить огурцы в холодной воде на 2 часа, тогда они набирают влажность и становятся значительно более хрустящими.

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Замачивание огурцов. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В чистую банку закладываем укроп, лук нарезанный небольшими кусочками, морковь нарезанную кружочками, корень петрушки, столовую ложку дижонской горчицы, лавровый лист и душистый перец.

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Соцветие укропа. Фото: YouTube @lilija-tsvit

В банке плотно складываем огурцы. Для этого рецепта лучше брать молодые огурцы.

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Ложка горчицы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее готовим маринад. Добавляем в воду соль и сахар. Добавляем уксус и ставим все кипятить, чтобы соль и сахар растворились.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Горячим маринадом заливаем наши огурцы.

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Огурцы в банке. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Накрываем крышкой и стерилизуем 10 минут.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @lilija-tsvit

После стерилизации герматично закрываем банку.

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Закат банки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Вращаем банку вверх дном и оставляем до полного охлаждения.

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Готовые огурцы. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму – это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению. Предлагаем вам тот рецепт, который был много лет назад, наши бабушки сохранили его без изменений.

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