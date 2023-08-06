Новый особый рецепт огурцов — видео рецепт

Огурцы по-польски: проверенный рецепт от хозяйки
Название этих вкусных огурцов такое из-за того, что по вкусу они очень напоминают маринованные огурцы польского производства. Хрустящие, пряные, кисло-сладкие. Очень хорошо подходят на закуску. По этому рецепту идеально закручивать корнишоны. Подавать такие огурцы можно на большой тарелке вместе с луком и морковью. Потому лучше закручивать в небольшие банки 1 л.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.
Для 1 литровой банки вам понадобится:
- укроп 1 соцветие;
- лавровый лист 1 шт;
- душистый перец 5 шт;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- корень петрушки 0,5 шт;
- дижонская горчица 1 ст.л;
- молодые огурцы.
Для маринада на 1 л воды:
- соль 40 г (2 ст.л.);
- сахар 100 г (4 ст.л.);
- уксус 100 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно замочить огурцы в холодной воде на 2 часа, тогда они набирают влажность и становятся значительно более хрустящими.
В чистую банку закладываем укроп, лук нарезанный небольшими кусочками, морковь нарезанную кружочками, корень петрушки, столовую ложку дижонской горчицы, лавровый лист и душистый перец.
В банке плотно складываем огурцы. Для этого рецепта лучше брать молодые огурцы.
Далее готовим маринад. Добавляем в воду соль и сахар. Добавляем уксус и ставим все кипятить, чтобы соль и сахар растворились.
Горячим маринадом заливаем наши огурцы.
Накрываем крышкой и стерилизуем 10 минут.
После стерилизации герматично закрываем банку.
Вращаем банку вверх дном и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте по старой переписи от бабушки на зиму "нежинский салат". "Нежинский салат" из огурцов на зиму – это классика, полюбившаяся многим семьям и уже не одному поколению. Предлагаем вам тот рецепт, который был много лет назад, наши бабушки сохранили его без изменений.