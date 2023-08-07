Смачні баклажани на зиму з часником та кетчупом — відео рецепт

Приготування баклажанів на зиму. Фото: YouTube @nashi.besahy

Така пікантна баклажанова закуска підійде на буденний чи святковий стіл. Готується недовго, але потім будете жалкувати, що не приготували ще. Цих баклажанів завжди мало, скільки не закатуй.

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться:

2 кг баклажанів;

0.2-0,5 л олії (для обсмажки баклажанів);

700 мл томатного соку;

70 мл оцту;

150 грамів цукру;

30 грамів солі (1 столова ложка без вершка);

4 ст. л. магазинного соусу;

8 ст. л. магазинного кетчупу "Чилі";

кінза суха 1 ст. л, або 50 г свіжої;

4 банки по 0,5 літра.

Спосіб приготування

Баклажани потрібно нарізати кружальцями. Товщина кілець невелика. Занадто тонко також різати не потрібно.

Баклажани нарізані кільцями. Фото: YouTube @nashi.besahy

Під час закладання баклажанів в ємність їх потрібно посолити, щоб вони пустили сік.

Смаження баклажанів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Розігріваємо пательню та починаємо смажити наші кружальця по одній-дві хвилини з кожної сторони.

Складання баклажанів в банку. Фото: YouTube @nashi.besahy

Смажені баклажани відразу складаємо в простерилізовані банки. Складаємо щільно, але без надмірних зусиль, щоб не пошкодити форму кружалець.

Баклажани в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли всі баклажани розкладені по банках робимо маринад. Для цього на пательню потрібно налити олії та покласти часник. Часник обсмажуємо недовго, щоб він пустив свій аромат.

Приготування маринаду. Фото: YouTube @nashi.besahy

Вливаємо томатний сік, додаємо цукор та сіль, вливаємо оцет. Поки сік нагрівається беремо магазинний кетчуп та додаємо до нашого маринаду.

Кетчуп для маринаду. Фото: YouTube @nashi.besahy

Наостанок додаємо кінзу, можна додавати сушену чи свіжу. Все потрібно ретельно перемішати та довести до кипіння.

Баклажани в банці. Фото: YouTube @nashi.besahy

Закриваємо банки стерилізованими кришками та залишаємо до повного охолодження.

Готова закуска з баклажанів. Фото: YouTube @nashi.besahy

Маринад заливаємо в банки з баклажанами. Далі банки ставимо для стерилізації.

Стерилізувати баклажани потрібно протягом 20 хвилин.

Раніше ми писали про карпатський рецепт гострого соусу чилі на зиму до всіх страв. Солодкі нотки та помірна гострота соусу підкреслять усі переваги страви, а гарний насичений колір прикрасить ваш стіл. Гостро-солодкий соус можна використовувати практично з будь-якими продуктами. З ним чудово гармонують м'ясні та овочеві страви, страви з рису і макаронів, гриль і барбекю.