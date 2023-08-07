Смачні баклажани на зиму з часником та кетчупом — відео рецепт

Гострі баклажани в томатному соусі на зиму від карпатської господині
Така пікантна баклажанова закуска підійде на буденний чи святковий стіл. Готується недовго, але потім будете жалкувати, що не приготували ще. Цих баклажанів завжди мало, скільки не закатуй.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- 2 кг баклажанів;
- 0.2-0,5 л олії (для обсмажки баклажанів);
- 700 мл томатного соку;
- 70 мл оцту;
- 150 грамів цукру;
- 30 грамів солі (1 столова ложка без вершка);
- 4 ст. л. магазинного соусу;
- 8 ст. л. магазинного кетчупу "Чилі";
- кінза суха 1 ст. л, або 50 г свіжої;
- 4 банки по 0,5 літра.
Спосіб приготування
Баклажани потрібно нарізати кружальцями. Товщина кілець невелика. Занадто тонко також різати не потрібно.
Під час закладання баклажанів в ємність їх потрібно посолити, щоб вони пустили сік.
Розігріваємо пательню та починаємо смажити наші кружальця по одній-дві хвилини з кожної сторони.
Смажені баклажани відразу складаємо в простерилізовані банки. Складаємо щільно, але без надмірних зусиль, щоб не пошкодити форму кружалець.
Коли всі баклажани розкладені по банках робимо маринад. Для цього на пательню потрібно налити олії та покласти часник. Часник обсмажуємо недовго, щоб він пустив свій аромат.
Вливаємо томатний сік, додаємо цукор та сіль, вливаємо оцет. Поки сік нагрівається беремо магазинний кетчуп та додаємо до нашого маринаду.
Наостанок додаємо кінзу, можна додавати сушену чи свіжу. Все потрібно ретельно перемішати та довести до кипіння.
Закриваємо банки стерилізованими кришками та залишаємо до повного охолодження.
Маринад заливаємо в банки з баклажанами. Далі банки ставимо для стерилізації.
Стерилізувати баклажани потрібно протягом 20 хвилин.
Раніше ми писали про карпатський рецепт гострого соусу чилі на зиму до всіх страв. Солодкі нотки та помірна гострота соусу підкреслять усі переваги страви, а гарний насичений колір прикрасить ваш стіл. Гостро-солодкий соус можна використовувати практично з будь-якими продуктами. З ним чудово гармонують м'ясні та овочеві страви, страви з рису і макаронів, гриль і барбекю.